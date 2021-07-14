Простреленный позвоночник, желудок и селезенка: мальчик находится в реанимации "Охматдета" на аппарате ИВЛ

Простреленный позвоночник, желудок и селезенка: мальчик находится в реанимации "Охматдета" на аппарате ИВЛ

Состояние ребенка тяжелое.

В столичном "Охматдете", куда накануне вертолет санавиации доставил тяжело раненного 9-летнего Данила из Житомирской области определяют дальнейший план лечения.

В частности, речь идет и о хирургическом, рассказали в ТСН.Ранок 14 июля.

Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние тяжелое, говорят врачи. По словам медиков, перелет на вертолете мальчик перенес хорошо.

Накануне в столичной больнице ему проводили полный комплекс обследований. "Ряд обследований еще в обработке. Наши хирурги сейчас изучают те данные, которые уже получили, ждут те данные, которые еще не получили, и будут производить, в том числе хирургическую тактику. Вероятность операции возможна, она есть", — говорит Сергей Чернишук, медицинский директор больницы "Охматдет".

Новости Украины: в "Охматдете" определяют дальнейший план лечения раненого мальчика

Напомним, что сквозное огнестрельное ранение брюшной полости с многочисленными повреждениями внутренних органов мальчик получил дома. У него будто бы случайно попал друг отца — военнослужащий. Мужчину задержали.

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