Простреленный позвоночник, желудок и селезенка: житомирские медики спасают 9-летнего ребенка

Полиция возбудила уголовное дело.

В Житомирской области врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика, которого в больницу привезли с простреленными позвоночником, желудком и селезенкой.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 июля.

Сначала полицейским сказали, что ребенка ранили во время прогулки у реки. Однако удалось установить, что мальчика подстрелили в родительском доме. Под подозрением оказался друг семьи, который накануне приехал погостить из столицы.

Уголовное производство открыли по статье умышленное тяжкое телесное повреждение.

Как сообщалось, в Житомирской области мужчина через 23 тыс. Долларов расстрелял семью 46-летний мужчина погиб на месте, за жизнь его 39-летней жены сейчас борются врачи. 12-летняя дочь, которая спала в другой комнате, лишь чудом не пострадала. Стрелка задержали. Ему 59 лет, он житель соседнего села. Версия долга подтвердилась.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку