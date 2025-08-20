Прострелили голову пожилой женщине: что известно о конфликте с ТЦК на Волыни

На Волыни расследуют стрельбу при участии военнослужащих ТЦК / © ТСН

Стали известны новые подробности резонансного случая, произошедшего недавно в селе Новые Червыща на Волыни при участии военнослужащих ТЦК и местных жителей.

По данным правоохранителей, во время оповещения одного из мужчин, который оказался инвалидом, и после того, как местные женщины начали конфликт и бросали камни по «бусику», военнослужащий ТЦК произвел выстрел. Пуля попала в голову местной жительнице, в щеку. По словам жителей села, ставших очевидцами, в общей сложности было 5-6 выстрелов, одним из которых и была ранена женщина. По словам мужа пострадавшей в интервью телекомпании «Аверс», после выстрела лицо жены было окровавлено.



Как рассказала в комментарии для ТСН.ua староста этого села, Раиса Яцук, пострадавшая — это местная жительница пожилого возраста — 1956 года рождения (68 лет).

«Любовь Федотовна находится в больнице. По моим данным, ранение она получила ниже щеки, в области подбородка. Эта женщина сейчас в удовлетворительном состоянии», — сообщила Раиса Яцук.

Снимок щеки пострадавшей из-за стрельбы жительницы Волыни / © zaxid.net / © zaxid.net

Кроме того, как выяснил ТСН.ua, сразу после стрельбы волынские правоохранители открыли уголовное производство по статье уголовного кодекса «Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий». В случае доказанности вины фигуранту грозило от 5 до 9 лет заключения.

Но впоследствии выяснилось, что правоохранители переквалифицировали дело и расследуют его по статьям «Преднамеренное легкое телесное повреждение» (максимальное наказание — ограничение свободы до двух лет) и «Незаконное лишение свободы или похищение человека» (максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет).

Что ответили в ТЦК

Свою версию событий на официальной странице в соцсети изложило руководство Волынского областного ТЦК.

«При проведении мероприятий по оповещению военнообязанных в селе Новые Червища Камень-Каширского района военнослужащими ТЦК совместно с работниками полиции был остановлен гражданин с целью проверки его военно-учетных данных. Лицо отказалось предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют», — сообщил ТЦК.

И добавили: «Гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. Во время верификации документов в базе «Оберег» подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва. После выяснения его статуса и проверки соответствующих документов его было решено отпустить».

Непосредственно о конфликте ТЦК говорит следующее: «Местные жители, увидев работу общей группы ТЦК и полиции, начали совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК и начали бросать камни в служебное транспортное средство, когда указанный гражданин еще находился в салоне автомобиля».

О стрельбе ТЦК отметил двумя предложениями: «Отмечаем, что факт использования оружия во время этого события проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке. Волынский ОТЦК и СП также начал соответствующую проверку обстоятельств инцидента».

Прокуратура: стрелял военнослужащий ТЦК

В специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона ТСН.ua сообщили, что выстрелы произвел военнослужащий ТЦК.

«18 августа 2025 года в селе Новые Червища Камень-Каширского района Волынской области возник конфликт между местными жителями и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки», — рассказала представитель ведомства Юлия Шевченко.



По предварительным данным, группа людей начала оказывать сопротивление, в том числе бросала камни в служебный автомобиль ТЦК во время проверки документов гражданина.



«В ответ один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, в результате чего ранение получила 68-летняя женщина», — уточнила Шевченко.



По этому факту осуществляется расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.



20 августа досудебное расследование поручено проводить следователям Главного управления Нацполиции в Волынской области.



В настоящее время допрошены свидетели, изъято пневматическое оружие и назначены судебные экспертизы.



Прокуроры Волынской специализированной прокуратуры в области обороны Западного региона осуществляют процессуальное руководство.



Расследование продолжается, принимаются все необходимые меры по установлению объективных обстоятельств инцидента.

