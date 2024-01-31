"Прострелить колено" за неповиновение: украинцы возмущены заявлением командира 118-й бригады ТРО

Реакций официальных лиц и украинского командования по поводу высказывания командира пока нет.

Командир 118-й бригады Черкасской ТРО Анатолий Стуженко призвал к жесткой мобилизации военнообязанных. Это заявление возмутило Сеть. Украинцы возмущены высказыванием и призывают стражей порядка обратить внимание на сказанные слова.

ТСН.ua собрал реакцию украинцев на скандальное предложение командира.

"Не вышел из машины – прострелить колено": скандальное заявление украинского командира

В среду, 31 января, в Сети появилось видео, на котором командир 118-й бригады Черкасской ТРО Анатолий Стуженко призвал к жестким методам мобилизации. В частности, он предлагает за неповиновение работникам ТЦК "стрелять в колено".

Более того, он оскорбил достоинство украинских женщин, также защищающих Украину от врага. По его мнению, кто "ходит в юбки", тот не может служить в ВСУ.

"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами толкать. Должно так: не вышел из машины — прострелили колено. Если тебя остановили и говорят: Только так! Иначе мы не победим. Жестокая мобилизация. Если ты не можешь – приходишь и откровенно говоришь: "Я лучше надену юбку" . Я буду ходить в юбке, но я буду шить для военных и что-то там делать. Я мужчина, но буду ходить в юбке", – заявил он.

Просмотреть видео можно по этой ссылке.

Реакция украинцев на скандальное заявление

Граждане Украины обвиняют Стуженко в подрыве рекрутинговой кампании в ряды ВСУ, поскольку подобные заявления демотивируют.

"Сотные людей задействованы в процессе поиска добровольцев в армию, отдельные бригады имеют хорошие информационные кампании по вступлению в силы обороны (АЗОВ, 3 штурмовая, Хартия и т.д.). Реально многое делается, чтобы показать правильный рекрутинг в армию... Ведется разъяснительная работа. А потом выходит комбриг 118 бригады и смывает нах** в унитаз всю позитивную информационную кампанию по мобилизации, которую выстраивали сотни людей. И мы же понимаем, что этот комбриг еще не самый плохой вариант...", — написал Сергей Маслюченко на странице в фейсбуке.

Кроме того, украинец считает, что этот командир "мощно информационно играет на стороне врага", потому что это заявление активно подхватят российские телеграмм-каналы и пропагандисты.

Также пользователи сети пишут, что не могут представить, чтобы подобное заявление сказал командир другой страны.

"Я не представляю себе, чтобы такое мог сказать бригадный генерал армии США или Израиля или любой другой цивилизованной страны без последствий для своей дальнейшей карьеры. Даже в состоянии войны. Ну ок, прострелишь ты ему колено, что дальше?", – считает Александр Ярецкий.

Украинцы задаются вопросом, накажут ли командира за скандальное заявление.

На телеграмм-канале ТСН.ua провели опрос, "Считаете ли вы слова командира 118-й бригады ТрО Анатолия Стуженко призывом к насилию?". По результатам опроса, украинцы считают, что правоохранители должны обратить внимание на заявление военного. Впрочем, есть все же граждане, поддерживающие его предложение.

Результаты опроса о скандальном заявлении. ФОТО: сундуки

По состоянию на 12:35, реакции официальных лиц и украинского командования нет.

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