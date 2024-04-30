Просят детей и ищут старушек для женитьбы: уклоняющиеся от мобилизации пошли на крайние меры

После принятия закона, где речь идет о мобилизации по-новому, в Украине заметно увеличилось количество военнообязанных, желающих жениться на женщинах, имеющих инвалидность. На такие сомнительные действия мужчины решаются в надежде уехать за границу или быть освобожденными от мобилизации.

В соцсетях появились сотни объявлений, где предлагаются фиктивные браки. Если еще полгода назад за такие услуги некоторые уклонисты предлагали 1 тыс. долларов, то сейчас расценки увеличились в два-три раза. Выросло и количество таких объявлений. Если раньше за неделю их публиковалось 3-4, то сейчас сообщества насчитывают по несколько объявлений ежедневно.

Кроме того, как становится понятным из объявлений, некоторые мужчины не прочь жениться на женщинах, которые вдвое старше их. Например, на днях в одном из таких сообществ мужчина по имени Алексей поинтересовался у других пользователей, не будет ли юридических препятствий ему, 32-летнему военнообязанному, если он женится на 64-летней бабушке.

Объявление, в котором 32-летний военнообязанный консультируется по поводу брака с 64-летней женщиной. Скриншот из соцсети.

На этот вопрос другой пользователь ответил в чате, что, вероятно, такой ситуацией могут заинтересоваться в ЗАГСах.

"Немного вопросов будет", — отвечает ему пользователь. Как оказалось, в этой сфере уже появились даже посредники, которые за определенный процент знакомят уклоняющихся с женщинами, имеющих инвалидность.

В свою очередь, другие пользователи таких сообществ приводят примеры, что один из военнообязанных пытался заключить фиктивный брак с женщиной старше его на 28 лет, но государственные регистраторы якобы отказались регистрировать после того, как задали ряд вопросов будущим супругам.

Как выяснил ТСН.ua, некоторые авторы объявлений ищут одиноких беременных женщин. Военнообязанные предлагают им за определенное вознаграждение записать ребенка после родов на себя, на мужчин. Как сообщают в таких сообществах, у этих мужчин есть двое своих детей, а третьего ребенка ищут для того, чтобы не быть мобилизованными.

Автор объявления ищет беременную женщину, чтобы та переписала на него ребенка. Скриншот из соцсети.

Есть признаки мошенничества

Адвокат Андрей Межирицкий, практикующийся в том числе в вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua подчеркнул, что такие сомнительные действия имеют признаки довольно серьезного преступления – мошенничества, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, Межирицкий уточняет, что если мужчина позволяет оформить на себя чужого ребенка, то несет юридическую ответственность за него. Кроме того, этот ребенок будет иметь такие же права, как и родные дети, например в вопросе наследства и алиментов.

Что касается фиктивных браков, то Андрей Межирицкий комментирует так: " Если обе стороны утверждают, что их брак не фиктивен, то никто ничего не сделает. Но, конечно, в таких действиях есть признаки мошенничества и внесение недостоверных сведений в официальные документы ".

К этому он добавляет, что мужчине и женщине в Украине не может быть отказано в регистрации брака, если есть разница в возрасте.

"Нет законных оснований. Возможно, ЗАГСам дали указание более тщательно к этому относиться, но это вне закона. Разница в возрасте не является основанием для отказа в регистрации актов гражданского состояния", — уточняет адвокат.

Новый закон о мобилизации: что известно

Верховная Рада 11 апреля приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине. Закон уже подписал президент Владимир Зеленский. Он вступит в силу 18 мая 2024 года.

Как рассказали в Министерстве обороны, согласно принятому закону, у мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет – появляется ряд обязательств.

Так, при мобилизации мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

К другим обязанностям также относятся:

уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;

явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;

уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;

обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;

возможное вовлечение в оборонные работы и выполнение мобилизационных задач;

предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством.

Призывники и резервисты должны приписываться в воинские части или формирования для прохождения службы.

Также действует запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось о том, заберут ли жилье и авто из-за неявки в ТЦК.

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