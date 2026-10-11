"Просыпаешься и прячешься за волосами": 20-летней украинке вернули возможность есть и говорить после тяжелого порока

20-летняя Яна с мамой

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Во Львове американские и украинские хирурги проводят сложные реконструктивные операции. Это уже 13-я миссия ведущих хирургов США в Центре детской медицины. Специалисты берутся за самые сложные случаи — оперируют пациентов с врождёнными и приобретёнными пороками развития.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.

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История 20-летней Яны: долгий путь к внешности своей мечты

20-летняя Яна готовится к очередной операции. Девушка родилась со сложным пороком развития лица. Во время предыдущей миссии американские специалисты пересадили Яне кость из ребра, чтобы восстановить симметрию лица. Хотя лечение ещё продолжается, результатом девушка уже довольна. Впереди — следующий этап реконструкции.

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«Я мечтала об этом с самого детства. Было сложно жить, потому что просыпаешься каждое утро, смотришь в зеркало и хочется прикрыть всё это волосами — это было самым тяжёлым. Было трудно есть. Я совсем по-другому говорила. Всё было совершенно по-другому. Начинаешь чистить зубы и просто в шоке от того, что такое вообще возможно», — делится пережитым Яна Горбатюк.

Мама девушки Оля не скрывает слёз счастья:

«Я уже счастлива, потому что она изменилась — и изменилась очень сильно. Она стала более уверенной».

Вместе с украинскими врачами Яну оперируют хирурги из США, специализирующиеся на реконструкции костей лица.

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«Фактически вся правая сторона её лица не сформировалась полностью. У неё не было полноценно сформированной челюсти, необходимой для жевания, также отсутствовали мягкие ткани, некоторые мышцы и железы. И сейчас мы начинаем этот очень долгий путь», — объясняет краниофациальный и ортогнатический хирург из США Джон Сендз.

Для американского врача это уже четвертая миссия в Украину. За это время он ночевал в укрытиях и трижды попадал под российские атаки, однако останавливаться не собирается.

«Я всегда говорю: я приехал из-за войны, но остаюсь здесь из-за людей», — признается Джон Сендз.

Сложное компьютерное моделирование и бесценный опыт

В ходе миссии врачи оперируют не только пациентов с врождёнными аномалиями. Здесь немало тех, у кого деформации стали следствием травм и сложных синдромов. Некоторые операции планируются за полгода.

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«Отсутствие правильной анатомии, отсутствие костей и мышц лицевого скелета требует сложного процесса. Речь идет о сложном компьютерном моделировании, связанном с изготовлением специальных стереолитографических моделей. Это позволит улучшить открывание рта, облегчить прием пищи и сделает дыхание безопасным», — отмечает челюстно-лицевой хирург Центра детской медицины Кристина Пограничная.

За три года удалось провести уже 13 таких миссий и прооперировать почти три сотни пациентов. Для украинских специалистов это уникальная возможность перенять опыт коллег.

«Это одни из самых сложных хирургических вмешательств в челюстно-лицевой хирургии, с которыми нашим специалистам трудно справиться — требуется длительное обучение. Наши врачи набираются опыта и внедряют новые методы лечения», — подчеркивает и. о. медицинского директора больницы «Охматдет» Центра детской медицины Олег Содома.

Поддержка со стороны США и планы на будущее

Для самих пациентов все операции полностью бесплатны — необходимые средства привлекают благотворители. Один из последних сборов средств был организован в США.

«В Далласе, штат Техас, состоялось масштабное мероприятие. Это был благотворительный вечер, организованный с целью сбора средств. К этому вечеру присоединился со своим видеообращением Билл Клинтон. Он поддерживает наши реконструктивные миссии», — рассказывает руководитель медицинского направления благотворительного фонда «Христианская медицинская ассоциация» Михаил Вахтомин.

Организаторы заявляют: в будущем такие реконструктивные миссии планируется распространить и на другие регионы Украины.

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