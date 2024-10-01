"Просыпаешься от того, что тебя избивают": воспитанники интерната откровенно рассказали об издевательствах

В Украине и дальше возникают скандалы из-за воспитания в интернате.

В Украине на начало полномасштабной войны в интернатах Украины воспитывалось около ста тысяч детей. Это почти 700 интернатов. Из-за вторжения часть из них сейчас в оккупации, а часть эвакуирована за границу. Однако скандалы из-за насилия и агрессии в методах воспитания детей-сбрит в государственных учреждениях ежегодно только добавляются.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Светланы Березивской.

Как в некоторых интернатах издеваются над детьми

Веревки на детской площадке и мальчик ростом метр пятьдесят в постели для младенцев с проваленным дном. Эти фотографии сделал советник омбудсмена во время внеплановой проверки Магальского интерната на Буковине, где живут полсотни детей с инвалидностью.

В интернате в Днепре мальчик лежал в постели с завязанными руками. Во время проверки Днепровского детского дома-интерната, в котором воспитывается 22 ребенка с инвалидностью, обнаружили, что в подопечные учреждения применяли физическое насилие и притеснения, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. В другом интернате в Днепре у детей обнаружили кровоподтеки на руках.

Интернат в Днепре

Мама Захара рассказывает о своем опыте пребывания ее сына с инвалидностью в интернате Киевской области. Она быстро забрала сына из того заведения – похудевшего и с синяками.

Выпускники интернатов рассказали об издевательствах

Детские дома, интернаты или реабилитационные центры - из-за методов тамошнего воспитания ежегодно возникают десятки скандалов. Как правило, это заведения с ограниченным доступом. Что происходит внутри становится известно чаще всего после внеплановых или мониторинговых проверок от уполномоченных. Обычно даже на такие факты работники интернатов находят объяснения.

Выпускник интерната Тарас так вспоминает будни в интернате. Парень сейчас стал социальным работником.

"Многие боятся говорить, боится говорить о том, что творится там, о том, что происходит, о том, что просто происходит не однократно, а как бы годами", - говорит парень.

Интернат

Тарас среди тех, кто участвует в информационной компании по реформированию интернатной системы воспитания. И среди тех, кто решился рассказать о травмах детей после детских домов

"Ты спишь, к тебе просто поднимают колду и бьют по ногам, потому что они считают это правильным", - говорит парень.

17-летний Андрей Буняк тоже выпускник интерната, где провел всю жизнь. Мечтает стать художником, но вспоминает как физическое насилие было частью ежедневного воспитания в заведении.

"Когда ты спишь, ты можешь спать. И если воспитательнице, помощнику не понравится, что ты спишь, она может, извините меня, отху**ить, извините, того человека, который спит, просто подойти и ударить", - говорит он.

В Украине дети до сих пор попадают в интернаты

С 2017 года в Украине идет реформа системы ухода за детьми-сиротами. Вместо интернатов дети должны попадать в приемные семьи или под опеку семейного типа. Сами интернаты с течением времени планировали закрывать. Однако ежегодно минимум пол тысячи детей в Украине попадают до сих пор в интернаты. Сейчас эксперты и государство пытаются ускорить эту реформу, потому что во время войны это стало еще более актуальным.

Насилие в интернатах

"Сиротство может произойти в любой момент с любой семьей. Прилетит ракета и ваши дети окажутся без вас. Вот это их ждет. Эта боль, эта печаль, эта одиночество брошены. Ждать, если мы с вами не изменим эту Сейчас страна переживает еще более стрессовые условия, и мы должны понимать, что обстоятельства, в которых мы живем, как раз и являются толчком для того, чтобы эту систему реформировать", — говорит национальный директор БФ "СОС Детские Городки" Украина Сергей Лукашов.

По последним данным организации СОС Детские городки в интернатах ныне воспитывается 25 тысяч детей. 5 тысяч – это сироты. Остальные – это те, которых родители сами добровольно часто из-за кризисных условий жизни отдают туда на воспитание. Из-за случая во Львове в Министерстве социальной политики обещают проверить все интернаты в ближайшее время.

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Напомним, как воспитывают детей в приемных семьях и когда в Украине откажутся от интернатов.

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