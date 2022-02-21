Протаранил дорожный забор и убегал от копов: в Одессе прохожие скрутили пьяного водителя

Мужчину передали патрульным.
В Одессе задержан нетрезвый 50-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и сбил несколько металлических столбиков у тротуара, а после этого едва не наехал на прохожих.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 21 февраля.
Когда водитель пытался уехать с места ДТП, его задержали прохожие и передали патрульным. Проверка на алкотестере показала, что в крови у водителя почти 2,5 промилле алкоголя. Это в 12 раз превышает норму.
Документы у мужчины забрали, а поврежденный автомобиль отправили на штрафплощадку.
Напомним, что в Ровенской области водитель под хмельком так убегал от копов, что разбил машину о дерево.
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