Протаранил сельский магазин: в Харьковской области горе-водителя остановило только дерево

Теперь водитель заплатит немалый штраф.

В Харьковской области пьяный водитель въехал в магазин, пробив стену. Это его не остановило — он пробил еще одну стену и помчался дальше, пока не врезался в дерево.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 21 января.

Инцидент произошел после закрытия магазина, поэтому работников там не было. Сам горе-водитель отделался ушибами. На него был составлен админпротокол.

За то, что сел за руль нетрезвым, его лишили водительских прав на год и обязали уплатить штраф в сумме 17 тысяч гривен. Денежной компенсации хочет и владелец магазина – он еще подсчитывает убытки и собирается в суд.

В Харьковской области пьяный за рулем въехал в магазин, пробив стену | Новости Украины

Напомним, в Одессе на перекрестке не разминулись BMW и "ВАЗ-2115". После столкновения один из пассажиров авто начал бросаться на участников ДТП и свидетелей.

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