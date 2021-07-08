Протаранил здание и покалечил двух людей: во Львове водитель иномарки совершил аварию

Протаранил здание и покалечил двух людей: во Львове водитель иномарки совершил аварию

Полиция будет выяснять, что стало причиной ДТП.

Во Львове легковушка Маzda сначала зацепил автомобиль Ford, а затем на скорости влетела в помещение коммунального предприятия. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 8 июля.

От удара Ford выехал на тротуар, а Маzda разгромила стену здания. Двух пассажиров Маzda забрали в больницу.

По словам очевидцев, на момент аварии в здании коммунального предприятия был охранник. Он чудом не пострадал. Также уцелели оба водителя. Что стало причиной аварии — полиция еще выясняет.

Новости Украины: во Львове легковушка задела другое авто и влетела в помещение предприятия

Напомним, в селе Сопошин Львовской области произошла смертельная авария, в которой погиб 56-летний мужчина.

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