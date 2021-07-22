Протаранила электроопору и врезалась в дерево: в Киеве действующая судья совершил ДТП

По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.
В Киеве действующая судья совершил ДТП: она протаранила электроопору и врезался в дерево. По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.
Авария произошла на Оболони вечером 21 июля.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 22 июля.
На немалой скорости автомобиль Audi вылетел на тротуар. В этот момент пешеходов там не было, поэтому свидетели говорят, что чудом обошлось без пострадавших.
Как выяснилось впоследствии: за рулем элитного внедорожника была Светлана К., судья Деснянского райсуда столицы.
На месте аварии сразу собрались несколько возмущенных жителей Оболонского района, а также несколько неизвестных, которые стали на защиту женщины-водителя. Между ними доходило до столкновений.
Проходить освидетельствование на драгере водитель отказалась и настояла на наркологической экспертизе.
Несмотря на сопротивление местных, полицейские вместе с задержанной женщиной-водителем поехали в медучреждение.
Напомним, в Борисполе Porsche Cayenne врезался в светофор. В результате аварии железная конструкция упала на дорогу.