Протаранила электроопору и врезалась в дерево: в Киеве действующая судья совершил ДТП

Протаранила электроопору и врезалась в дерево: в Киеве действующая судья совершил ДТП

По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.

В Киеве действующая судья совершил ДТП: она протаранила электроопору и врезался в дерево. По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.

Авария произошла на Оболони вечером 21 июля.

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Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 22 июля.

На немалой скорости автомобиль Audi вылетел на тротуар. В этот момент пешеходов там не было, поэтому свидетели говорят, что чудом обошлось без пострадавших.

Как выяснилось впоследствии: за рулем элитного внедорожника была Светлана К., судья Деснянского райсуда столицы.

На месте аварии сразу собрались несколько возмущенных жителей Оболонского района, а также несколько неизвестных, которые стали на защиту женщины-водителя. Между ними доходило до столкновений.

Проходить освидетельствование на драгере водитель отказалась и настояла на наркологической экспертизе.

Несмотря на сопротивление местных, полицейские вместе с задержанной женщиной-водителем поехали в медучреждение.

Напомним, в Борисполе Porsche Cayenne врезался в светофор. В результате аварии железная конструкция упала на дорогу.

Новости Украины: в Киеве действующая судья совершила ДТП

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