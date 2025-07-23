Протесты против закона по НАБУ и САП: сколько людей приняли участие и были ли провокации

Протест в Киеве / © ТСН

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Акции протеста в разных городах Украины, которые проходили против принятия закона о НАБУ и САП, носили мирный характер.

Об этом заявил министр иностранных дел Игорь Клименко в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

По его словам, на мирных акциях было полное понимание с полицией диалога. Не было замечено ни одного нарушения общественного порядка. Потому полиция задействовала для охраны публичного порядка минимальные силы.

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Глава МВД напомнил, что 50% личного состава Национальной полиции сейчас находятся в регионах боевых действий или в зоне боевых действий.

«Соответственно, мы видели, что на этих акциях присутствовали преимущественно студенты высших учебных заведений, которые также себя очень толерантно вели. Мы дали возможность выразить каждому свое мнение, с уважением толерантностью. Пожалуй, в первую очередь, после того, что у нас учили 2014 год, Революция Достоинства, то, что сейчас идет война и понимание, что идет война, что наши родные находятся сейчас в зонах боевых действий. То есть все пришло достаточно толерантно», — сказал Клименко.

Министр выразил надежду, что и следующие акции будут проходить в рамках закона, с соблюдением комендантского часа, и с уважением к нашим воинам, делающим все для того, чтобы наша страна победила.

Были ли провокации

«Мы видели, что принимали участие некоторые политики в этих акциях, но каких-то призывов, каких-либо провокаций не было замечено. Ни одного административного протокола за вчера за вечер не было составлено. Поэтому еще раз говорю, что все прошло в рамках закона — как со стороны митингующих, так и со стороны правоохранительных органов», — заверил министр Клменко.

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Он признал, что правоохранителям была предоставлена соответствующая директива для того, чтобы все происходило в рамках закона.

Сколько человек участвовало

По словам Клименко, в Киеве вчера примерно 2,5 тысячи человек приняли участие в митинге.

«По каждому населенному пункту, которых было 15 по Украине, примерно 50-100-200 человек. Но вовремя все разошлись. Требования к комендантскому часу были в основном соблюдены всеми гражданами», — говорит глава МВД.

Сегодняшние акции

Клименко сообщил, что в сегодняшних акциях дополнительные силы полиции не намерены применять.

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«Мы уверены, что наши граждане понимают в какой ситуации находится наше государство, идущие в боевом действии. Есть, конечно, информация, что такие акции будут проведены в 15 или 20 городах. Мы готовы к диалогу и готовы к охране порядка, чтобы наши люди могли свое мнение выразить. Ну и, конечно, государство могло работать дальше во время военного положения», — подытожил министр.

Напомним, что вчера, 23 июля, в Киеве, Львове и Днепре сотни людей вышли на акции протеста с требованием наложить вето на этот закон.

Сегодня вечером акции протеста продолжились в разных городах страны.

Дата публикации 21:33, 23.07.25 Количество просмотров 34 В Киеве тысячи человек вышли на митинг против закона о НАБУ и САП