Протесты в Грузии: грузинский аналитик – о будущем скандального пророссийского закона

Васадзе не исключает, что грузинский парламент может не принимать этот законопроект и поставить его на паузу.

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Своей точкой зрения о будущем протестов в Грузии поделился грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала "Новости с Кавказа" Гела Васадзе в интервью ТСН.ua.

Васадзе не берется прогнозировать будущее и отшучивается, что это вопрос к ясновидящим.

"Будущее — это всегда уравнение со многими неизвестными. И я был бы недобросовестным, если бы сказал "да, приведут", или нет, не приведут". Парламент может не принимать этот законопроект и поставить его на паузу. Они уже сказали, что на три месяца (отсрочивают. – Ред.). Но верить им нельзя. Оппозиция протестовала и в прошлый раз, но переиграть все еще возможно", — говорит грузинский аналитик.