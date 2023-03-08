Протесты в Грузии: грузинский аналитик – о будущем скандального пророссийского закона

Васадзе не исключает, что грузинский парламент может не принимать этот законопроект и поставить его на паузу.
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Своей точкой зрения о будущем протестов в Грузии поделился грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала "Новости с Кавказа" Гела Васадзе в интервью ТСН.ua.
Васадзе не берется прогнозировать будущее и отшучивается, что это вопрос к ясновидящим.
"Будущее — это всегда уравнение со многими неизвестными. И я был бы недобросовестным, если бы сказал "да, приведут", или нет, не приведут". Парламент может не принимать этот законопроект и поставить его на паузу. Они уже сказали, что на три месяца (отсрочивают. – Ред.). Но верить им нельзя. Оппозиция протестовала и в прошлый раз, но переиграть все еще возможно", — говорит грузинский аналитик.
Напомним, что вчера, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты после того, как парламент в первом чтении поддержал пророссийский законопроект об "агентах иностранного влияния".
Однако силовики устроили жесткий разгон митинга, применяя водомет и слезоточивый газ. Также полиция задерживала участников акции протеста.
Однако сегодня, 8 марта, протесты в Тбилиси возобновились. Тысячи людей снова отправились в парламент Грузии. Митингующие выдвинули властям два условия.