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Протесты в Грузии: грузинский аналитик – о будущем скандального пророссийского закона

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Протесты в Грузии: грузинский аналитик – о будущем скандального пророссийского закона

Фото: Associated Press

Васадзе не исключает, что грузинский парламент может не принимать этот законопроект и поставить его на паузу.

В украинском сегменте Facebook дискутируют: все-таки последние события приведут к революции в Грузии или нет.

Своей точкой зрения о будущем протестов в Грузии поделился грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала "Новости с Кавказа" Гела Васадзе в интервью ТСН.ua.

Васадзе не берется прогнозировать будущее и отшучивается, что это вопрос к ясновидящим.

"Будущее — это всегда уравнение со многими неизвестными. И я был бы недобросовестным, если бы сказал "да, приведут", или нет, не приведут". Парламент может не принимать этот законопроект и поставить его на паузу. Они уже сказали, что на три месяца (отсрочивают. – Ред.). Но верить им нельзя. Оппозиция протестовала и в прошлый раз, но переиграть все еще возможно", — говорит грузинский аналитик.

Напомним, что вчера, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты после того, как парламент в первом чтении поддержал пророссийский законопроект об "агентах иностранного влияния".

Однако силовики устроили жесткий разгон митинга, применяя водомет и слезоточивый газ. Также полиция задерживала участников акции протеста.

Однако сегодня, 8 марта, протесты в Тбилиси возобновились. Тысячи людей снова отправились в парламент Грузии. Митингующие выдвинули властям два условия.

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Дата публикации
Просмотры
687
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