Протесты в Казахстане: как в рядах протестующих оказались провокаторы и при чем здесь Россия

Протесты в Казахстане: как в рядах протестующих оказались провокаторы и при чем здесь Россия

Собеседник ТСН считает, что в рядах протестующих работали провокаторы, направлявшие демонстрантов на деструктивные действия.

Взрывы и выстрелы в Алматы не прекращаются, хотя силовики заявили, что взяли под контроль все админздания и оттеснили протестующих с главной площади. Бывшая столица Казахстана остается одной из самых горячих точек страны.

Полиция этого города впервые официально признает гибель десятков демонстрантов от рук полицейских. Стычки продолжаются и днем – сегодня в Алматы силовики перестреливались с участниками акций. Точное количество погибших демонстрантов в стране неизвестно, сообщают о дюжине погибших полицейских. Продолжаются и массовые аресты — за решеткой оказываются несколько тысяч протестующих.

Об этом идет речь 6 января в сюжете ТСН.19:30.

Провокаторы в рядах протестующих

"Лидеров протеста просто выдернули, жестоко избили и сейчас их судьба нам неизвестна. Вот с этого момента протестом, по моему мнению, руководили уже другие люди, которые не были заинтересованы в мирном стоянии", — заявляет журналист Аян Шарипбаев.

Собеседник ТСН считает, что в рядах протестующих работали провокаторы, направлявшие демонстрантов на деструктивные действия. И теперь опасается, что после многочисленных погромов, мародерства, насилия и дискредитации протестов увеличится поддержка силового разгона протеста.

"Эти технологии пахнут чем-то похожим на то, что применяет Россия к своим соседям", — отмечает журналист.

Протесты в Казахстане: страна подтвердила наличие жертв среди гражданских | Новости мира

Российские войска

Российские войска уже приехали в Казахстан. Накануне их в страну призвал президент Токаев. Его резиденция находится под усиленной охраной. Направить в страну своих военных Россия, как и Беларусь, Таджикистан и Армения решают в рамках Договора о коллективной безопасности. Однако этот документ предусматривает помощь в борьбе с внешним врагом.

Поэтому и президент Казахстана, и Москва в один голос обвиняют в протестах "внешние силы" — правда, не указывая, какие именно. Россия может использовать ситуацию как повод прибегнуть к агрессии против Казахстана, говорят эксперты.

"Станем не только экономическими партнерами, но и политическим приложением к Российской Федерации. Вот чего я собственно боюсь. И эти опасения разделяют тысячи людей, которые не хотят возвращения в Советский Союз", — говорит Шарипбаев.

Реакция Запада

Появление иностранных войск в Казахстане в Европе следует воспринимать с осторожностью: так на известие реагирует глава внешнеполитической службы ЕС. Жозеп Боррель призывает Москву уважать независимость Казахстана.

Какая ситуация сейчас в Казахстане

Ситуация в Казахстане до сих пор беспокойна даже там, где не происходит открытого противостояния. В стране перебои с мобильной связью и Интернетом, из-за которых не работают банки.

Украинец Сергей живет в Казахстане с 2015-го, говорит, что когда начались проблемы со связью, задумался над тем, чтобы навестить близких на Родине. Но улететь пока не удалось, ведь в аэропорту Нур-Султана, куда сегодня приехал украинец, отменено большинство рейсов.

"В аэропорту я увидел огромную очередь у банкомата, человек 70. Но когда я подошел, стало видно, что он не работает. На заправке я смог расплатиться картой. Продуктовые магазины работают только за наличные", — рассказывает он.

Украинские дипломаты, между тем, пытаются организовать рейс в Киев. Надеются, что власти Казахстана помогут украинцам, которые хотят уехать. И призывают наших граждан избегать массовых мер.

Ранее ТСН.ua собрал все версии причастности России к кровавым событиям в Казахстане.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран ОДКБ для подавления в стране массового протеста

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Читайте также: