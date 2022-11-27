Протесты в Китае против COVID-ограничений приобретают исторические масштабы: толпа призывает к свержению правительства

Народное возмущение из-за хаотичных и чрезмерно суровых коронавирусных ограничений доходит до призывов к свержению правительства. Даже, несмотря на весь контроль, что Китай имеет над домашним Интернетом, десятки видео с уличных протестов в разных городах страны попадают в Сеть, говорится в ТСН.

Во время одного из протестов в центре Шанхая раздаются крики "прочь коммунистическую партию", полиция хватает протестующих. Они покровительствуют друг другу, призывают полицию перейти на сторону народа. "Сколько ты зарабатываешь? Двадцать тысяч в месяц? 240 тысяч в год. Вот ты за такую мелочь душу продаешь? Ребята, вам по двадцать-тридцать лет, неужели это того стоит?", — обращается к полиции женщина из толпы.

Протесты в десятках городов Китая не утихают уже несколько дней. Они здесь своеобразны. В Урумче — городе, откуда началась последняя волна возмущения — машут красным флагом — это дословно переводят с китайского как "маши флагом, хоть и против него" — такова у демонстрантов тактика, потому что они боятся репрессий. Безопаснее выходить на улицу против полиции и жестоких ограничений, чем против системы.

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Еще один символ – белые листы бумаги. В толпе говорят, нам не нужно ничего на нем писать – это символ народной революции. Чем больше на улице людей, тем меньше осторожности у каждого. В Шанхае уже звучит: иди в отставку, Си Цзиньпине, иди в отставку.

Всего месяц назад Си Цзиньпин окончательно зацементировал свою фактически единоличную власть в Китае. Стране, где зафиксировано первое заболевание коронавирусом, приведшее к мировой пандемии, которая уже три года терроризирует мир. Сначала – китайские чиновники придерживали информацию об опасности пандемии, затем стали бороться с ним путем так называемой политики нулевой терпимости, то есть максимально жестких локдаунов. Стоит заболеть нескольким людям – блокируют целые кварталы. Это приводило к многочисленным человеческим трагедиям и даже голоду — в частности в Шанхае, где одновременно 25 миллионов человек оказались под замком.

Последним поводом для возмущения стал пожар в многоэтажке в городе Урумчи три дня назад – в одной из квартир на 15 этаже вспыхнул удлинитель. Огонь опрокинулся на соседние дома, но пожарная машина быстро потушить его не смогла. Помешали заборы, установленные через локдаун. Струи воды из шланга просто не доставали до огня. Погибли, по меньшей мере, десять человек, среди них были дети.

Именно с траурных свечей по погибшим начались первые протесты. Потушить их китайским властям теперь будет непросто. Впрочем, формальное требование — пока отмена карантинных ограничений, которые местные власти в последнее время снова затягивают, потому что именно сейчас в Китае очередная вспышка коронавируса.

Бунт против коронавирусных ограничений – протесты в Китае обретают исторические масштабы

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