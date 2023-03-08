Протесты в Тбилиси: грузинский аналитик рассказал, как должны развиваться события

Аналитик подчеркнул, что грузинская оппозиция должна быть наравне с народом.
Грузинская оппозиция заявила фактически о бессрочных протестах "до победы".
В интервью ТСН.ua грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала "Новости с Кавказа" Гела Васадзе рассказал, как по его мнению будут развиваться события.
"Оппозиция может заявлять что угодно. Оппозиция должна идти за народом и не пытаться его возглавить и изъять из этого политические дивиденды. Потому что потом выходит, что народ как разочаровывался у вас, так и будет разочаровываться. Поэтому я надеюсь, что это будет гражданским протестом. А наши оппозиционные партии пусть выходят на политическую арену, когда придет время. Сейчас не релевантно, мягко говоря, показывать, что это протест их", — сказал аналитик.
Протесты в Грузии: что известно
В Грузии вспыхнули масштабные акции протеста из-за пророссийского закона об "иноагентах". Он считается направленным против евроинтеграции страны. 7 марта митинг в Тбилиси разгоняли водометами, в ответ протестующие бросали "коктейли Молотова". В столкновениях есть пострадавшие, десятки митингующих арестованы.
8 марта протесты в Грузии возобновились. Люди требуют не принимать этот закон. Президент Грузии сообщила, что она готова ветировать скандальное решение депутатов.
В МИД Украины поддержали протестующих и подчеркнули, что речь идет о европейском будущем Грузии.
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