Протесты в Турции: в чем обвиняют Эрдогана и что говорит оппозиция

Турецкого президента Реджепа Эрдогана обвиняют в притеснениях демократии. В Стамбуле - крупнейшем городе Турции третий день не утихают демонстрации, потому что мэра и главного оппозиционера турецких властей неожиданно арестовали по обвинению в терроризме и коррупции.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Стамбул - родной город президента Эрдогана, где он строил политическую карьеру, третий день охвачен протестами.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого в воскресенье должны были утвердить кандидатом в президенты от оппозиции, на рассвете арестовали вместе с ближайшими соратниками, бизнесменами, журналистами. Его обвиняют в коррупции и поддержке террористов, а именно "Рабочей партии Курдистана", запрещенной в Турции.

Европейские чиновники из-за этого выразили "глубокую обеспокоенность".

Протесты в Стамбуле

Протесты в Стамбуле, Анкаре и Измире сначала разгоняют, потом на 5 дней запрещают. Студенты не подчиняются. Это выливается в многочисленные столкновения с полицией. У Имамоглу сегодня берут показания, завтра вечером его повезут в суд, который будет решать, что делать с политиком дальше.

Реакция Эрдогана на возмущение оппозиции и Запада: обвинить во всем оппозицию. Мол, они сами предоставили информацию о преступлениях мэра Имамоглу полиции. Это просто междоусобицы.

Трудно объяснить интригами оппозиции тот факт, что Стамбульский университет внезапно отменяет диплом мэра Имамоглу, а по местному закону без университетского образования он не может баллотироваться на пост президента. Хотя срок Эрдогана истекает аж в 2028 году, оппозиционеры убеждены, что президент объявит досрочные выборы. Потому что для него это шанс обойти конституционное ограничение и остаться у власти дольше.

"Мы сплотимся вокруг Имамоглу. Но если его как кандидата заблокируют, я убежден, это даст нам куда больше поддержки, потому что турки не позволят отбирать у них избирательное право", - говорит лидер оппозиционной „Республиканской народной партии“ Озгур Озел.

Опции Эрдогана: досрочные выборы, операция "преемник" или мирный уход от власти. Для объявления выборов - пока недостаточно голосов в парламенте. Для того, чтобы продвинуть преемника - у того может не хватить популярности.

Реджеп Эрдоган

Поэтому главного оппозиционного кандидата и арестовывают заранее, чтобы попытаться рассорить оппозицию.

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