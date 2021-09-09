Протесты женщин в Афганистане: участников избили, как и журналистов, освещавших митинги

Следы избиения журналисты публикуют в соцсетях.

Женский марш за равные права в захваченном талибами Кабуле. Накануне в Афганистане ликвидировали министерство по делам женщин. Митинг разогнали, а участницы протеста говорят, их били.

Об этом говорится в сюжете ТСН.12.00.

Дубинки, слезоточивый газ, а иногда и электрошокеры — такими методами талибы пытаются подавить женские протесты в стране. Кое-где слышны выстрелы автоматов, пока предупредительные. Но страх за свои права и свободы заставляет женщин выходить на улицы несмотря на угрозы. «Мы вышли на протесты, потому что не хотим, чтобы правительство диктовало нам, что делать. Мы вышли, чтобы поддержать всех женщин и движение национального сопротивления», — отмечают протестующие.

Кадров из таких акций катастрофически не хватает. Исламисты всячески пытаются помешать работе тех немногих журналистов, которые остались в стране после массовой эвакуации. Нескольких репортеров забирают в отделы и сильно бьют. Следы избиения журналисты публикуют в соцсетях.

Протесты по всей стране вспыхнули после ряда объявленных талибами ограничений. Исламисты ликвидировали министерство по делам женщин, женщин убрали и со всех постов в новом правительстве. Кроме того — отныне под запретом оказались даже занятия спортом на улице, потому что это, заявляет новая афганская власть, противоречит законам ислама.

«Никакого спорта. Они будут открыты и не придерживаться дресс-кода, а ислам этого не позволяет. Даже если у нас есть проблемы, мы будем бороться за нашу религию. Мы не будем игнорировать исламские ценности, даже если это вызывает сопротивление», — отмечает заместитель руководителя талибанских культурной миссии Ахмадула Васик.

Новости мира: в Кабуле женский марш за равные права разогнали боевики

Внимание к Афганистану было приковано во всем мире последний месяц. Ближневосточную страну после 20-летней миссии покинули американские войска, власть под контроль с молниеносной скоростью захватило исламистское движение Талибан. Десяткам стран пришлось в немедленном порядке эвакуировать своих граждан, местных общественных активистов, журналистов и переводчиков. И все это в условиях ужасной давки в аэропорту Кабула и нескольких терактов, совершенных боевиками и деловые вблизи аэропорта Кабула. Тогда погибли десятки людей.

Германия, Франция, Великобритания и Штаты успели вывезти десятки тысяч человек. Украина свои борта отправляла аж 6 раз и вернули более 6 сотен наших сограждан. Эвакуацию страны прекратили на прошлой неделе. Страну так и не успели покинуть многие афганцы: тех, которые сотрудничали с представителями запада. Им на родине может угрожать расправа Талибана.

Но эвакуация украинцев из Афганистана не завершена. Еще 159 наших сограждан выразили желание покинуть страну. О таком сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сейчас дипломаты занимаются организацией дополнительных рейсов для наших соотечественников. В то же время глава дипведомства заверил, что прямой угрозы для них в Афганистане пока нет.

Новости мира: еще 129 украинцев изъявили желание покинуть Афганистан

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