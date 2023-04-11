"Протез постоянно болит, а волонтер забрала миллион": жертва пьяного майора о последствиях ДТП и спасительной любви

Громкое дело о ДТП в Киеве в августе 2020 года, когда нетрезвый майор военно-медицинской академии Владимир Холодный сбил и тяжело травмировал трех курсанток, получило неожиданное продолжение.

В семье 26-летней Александры Гуй (сейчас, после того, как она вышла замуж, у нее другая фамилия – Ред.), которая пострадала больше всего в той жуткий аварии, нам рассказали, что в течение длительного времени ищут возможность связаться с волонтером, которая собирала деньги на лечение девушек, но перестала выходить на связь.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали и Александра Гуй, которой после ДТП ампутировали ногу, и ее отец Николай Гуй.

"Эта волонтер собирала для нас троих (пострадавших курсанток – ред.) деньги. Говорила, что собирала на протез для бега для меня и для Тани (другая жертва ДТП – ред.). Говорила, что государство нас не обеспечивает. Потом я поехала на лечение в Германию, там пришлось быть 14 месяцев.Все это время было не до общения с ней, меня лечили за счет немецкой программы для раненых военных. Я использовала и свои деньги на питание.Знаю, что волонтер собрала более одного миллиона гривен, она присылала мне скриншоты. Когда возникла потребность в деньгах, когда было нужно 5 тыс. грн на перевод документов с немецкого на украинский, она сказала, чтобы я послала ей номер карты.Я отправила, а она мне сообщила, что ничего посылать мне не будет и перестала брать трубку. Такая ситуация длится больше года. Мы хотели написать заявление в полицию или СБУ. Но говорят, что она не последний человек в обществе. Честно сказать, я боюсь ... Мне очень обидно. Мне вновь нужна операция, которую в Украине не сделают. Сустав очень проблемный, поэтому минимальная стоимость сделки составляет 5 тыс. долларов", — говорит Александра Гуй.

К этому Александра добавляет, что однажды волонтер ей сообщала, что, якобы, деньги направлялись ее папе – Николаю Гую.

"Деньги, которые отец сам собирал – он их все мне отдал. Какое она имеет право так говорить? Собрала больше миллиона и прикрывается", – откровенно возмущается Александра.

Ее отец рассказал, что девушке пришлось перенести 22 операции. "Представляете?! 22 операции! Одну ногу спасли, другая – на протезе. Протез натирает, постоянная боль. Хочу отметить, что деньги собирала волонтер, собрала миллион. В результате этот миллион "пристал" к ней. Другим девушкам она предложила, что отдаст эти деньги на ВСУ. Отдала или нет – никто не знает. На телефонные звонки не отвечает. Александре снова требуется операция, снова нужны средства", — говорит Николай Гуй.

К этому добавляет о том, насколько сложны операции: "Врачи брали у Александры часть мышц с одной ноги, пришивали к другой. Трудно смотреть".

Волонтер, к которой у семьи Александры есть множество финансовых вопросов, на телефонные звонки от ТСН.ua и письменные сообщения в мессенжерах ничего не ответила.

Как отреагировали на приговор

На днях Владимир Холодный получил приговор – 6 лет лишения свободы. Будет ли подавать апелляцию – на этот вопрос в его окружении еще не дали окончательного ответа.

В то же время Александра говорит, что нашла у себя силы отпустить ситуацию. "Конечно, мне обидно, что я осталась инвалидом. Больше 8 ему бы не дали. Я так и знала, что ему дадут 6 лет. Об этом говорил адвокат", — говорит Александра.

К этому добавляет, что обучение в академии вынуждена начать заново. "После ДТП говорили, что для меня будет создан индивидуальный план, но никто ничего не создавал. Я пришла на первый курс, хотя должна сейчас выпускаться", — рассказывает Александра.

В свою очередь, отец Александры, как человек верующий, говорит, что хотел бы пожелать виновнику страшной аварии такого, чтобы его дети не испытали такой беды. "Чтобы его дети не испытали такого, что испытал мой ребенок. Земля круглая. Самое сложное, когда дети страдают из-за родителей. Когда дочь двое суток была в реанимации, я стоял рядом, у меня катились слезы. Я хотел быть на ее месте, а не видеть ее страдания", — эмоционально говорит Николай Гуй.

Девушка преодолела фобии

Александра рассказывает, что до сих пор не чувствует себя спокойно, когда слышит позади звук автомобиля. "Фобии я преодолела, у меня их нет. У моего мужа есть автомобиль, я научилась ездить. Ходить мне тяжело. Но когда я пешеход и понимаю, что позади автомобиль, то у меня начинается ступор. Я хожу в протезный центр, я хожу туда, общаюсь с военными, могу сказать, что потеря конечности или конечностей – это не приговор, можно жить и наслаждаться жизнью, но большую роль играет реабилитация. Конечно, себя жаль, но нужно смотреть в будущее, жизнь продолжается. Нужно двигаться дальше хоть и на протезе", — говорит Александра.

Познакомилась с раненым и вышла за него замуж

На вопрос о том, что помогло ей пережить сложную жизненную ситуация, Александра отвечает так: "Большую роль сыграло воспитание. Помогли поддержка и молитва родителей. Во-вторых, большую роль сыграли друзья. А когда я поехала в Германию, то я нашла там своего любимого. Поженились. У меня проблемы с ногой, у него с рукой. Мы помогаем друг другу".

Свадьба. Фото предоставлено О.Гуй

"Александра со своим мужем венчались в церкви на территории больницы, где ей отрезали ногу. Там за нее молились. Ее муж, военный, тоже лечился в Германии. У него гранатой потрощило щеку, плечо, руку. Лечился полтора года. Господь свел его с моей дочерью", — добавляет отец Александры.

После наркоза всегда плакала

На вопрос о том, что було самым сложным за последние годы, Александра вспоминает то, как просыпалась после наркоза: "После того, как я выходила из-под наркоза, я всегда плакала. Мне, наверное, было жалко себя. Когда ты замыкаешься в себе, ты теряешь смысл жизни. Самой сложной была борьба с собой — заставить себя идти дальше. Когда я прихожу в госпиталь, то военным говорю, что через год-два вы все забудете и будете вспоминать это как страшный сон. Протез — не приговор. Я не прикована к кровати и не имею права сдаваться".

ДТП с участием майора и курсанток: что известно

Вечером 25 августа 2020 года в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической произошло жуткое ДТП. Нетрезвый военный автомобиль сбил трех курсанток, находившихся во дворе воинской части.

В столичный военный госпиталь девушек привезли с тяжелыми травмами. 46-летний водитель был задержан. В полиции подтвердили, что водитель — в звании майора — был нетрезв, и не справившись с управлением, наехал на троих студенток-медиков военного вуза, стоявших у здания.

Двум жертвам ДТП врачи ампутировали по одной ноге, у третьей пострадавшей диагностировали тяжелые травмы конечностей. Все девушки были вынуждены пройти продолжительное лечение.

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