Протезирование детей в Украине: к качественным материалам добавляют "бонусы" из знаменитых гостей и поздравлений от президента

В результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадало почти полторы тысячи детей, такие данные приводит Офис Генерального прокурора. С 24 февраля 2022 года 480 детей в Украине погибли, еще 964 получили ранения разной степени тяжести. Среди них и те, кто из-за российской агрессии и военных действий потеряли конечности. Таким детям нужно протезирование, говорится в ТСН.

Маринке шесть лет и она катается на самокате, прыгает на батуте, ходит в спортзал и все это на протезе. Вместе с семьей она жила в Херсонской области. Весной прошлого года в их дом попала мина. Удар пришелся на ванную, где Маринка пряталась от обстрела с мамой. Их раненых вывезли через российские блокпосты на свободную территорию, где врачи оказали помощь, но спасти ножку ребенку не смогли. "Первая фраза была, когда проснулась: "Ты знаешь, у меня ножки нет", — вспоминает мама девочки.

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В это время Наталья, мама девочки с травмами ног, решила: протезировать дочь будет в Украине. Уже почти год они живут в Киеве, в столичном "Охматдете" девочка проходит реабилитацию. Все время с Маринкой работает психолог Татьяна, говорит, прогресс есть, но с такими детьми нужно заниматься до их совершеннолетия. "У нас были моменты, когда она не хотела ни с кем общаться, она пряталась под одеяло, она запиралась, не хотела никого видеть, сейчас ребенок общается с прессой, фотосессия у него была вот, ребенок ездит на лошадях, катается", — рассказывает психолог.

В Министерстве здравоохранения рассказывают, из 28 детей, раненых из-за военных действий, на протезирование в Украине остались только двое малышей, еще семеро — за государственные средства реабилитируются в США, Норвегии, Германии и Австрии. Четырем — сейчас помочь не могут, потому что эти дети на оккупированной территории. “Другие дети тоже протезированы за границей, но уже не по программе здравоохранения, а с помощью благотворительных фондов и организаций, потому что на сегодняшний день нам весь мир хочет помогать, и если какой-то ребенок пострадал, то его очень быстро уносит какая-то страна в лучшие клиники мира”, — рассказывает директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Украины Василий Стрелко.

Не ехать протезировать за границу родителей детей призывают в фонде социального страхования. Его директор говорит, что сейчас государство готово оплачивать любые протезы. Протезистов хватает, комплектация – такая же, как и в других странах. Но когда ребенок возвращается из зарубежной клиники, возникает вопрос – кто его будет в дальнейшем вести?

Маринка же дебоширит в спортзале вместе с психологом, друзьями и своим физическим терапевтом. Такие игры они называют "дурней". "Важно было, чтобы она к нему привыкла, ей не нравилось сначала, она понимала, что она может и без него, и здесь была важна такая суть, чтобы дать ей понимание, что преимущество, что лучше ходить на двоих, и эта "дурня" ”, она помогла”, — рассказывает физический терапевт Назар Борознюк.

Без стеснительности Маринка дает прикасаться к своему протезу обитый поролоном, он у нее уже второй и она называет его "Кешей". Протезист, сопровождающий Маринку, своей работой доволен. "Я впервые использовал вакуумный лайнер для ребенка. Это было любопытно. Она даже приплясывает, когда надевает протез, то есть ей это нравится”, — говорит сертифицированный протезист-ортезист Александр Стеценко.

В "Охматдете" добавляют, что в Украине к детям, которые получили такие сложные травмы, особое внимание, они этой заботе очень радуются. К примеру, Маринка хотела познакомиться с Патроном и пес приходил к ней в гости. А еще с днем рождения поздравлял президент, а Андрей Шевченко приходил и играл с ней в футбол.

Реабилитация проходит хорошо и будет еще лучше, говорит мама Маринки, когда украинское общество начнет воспринимать таких детей как здоровых, потому что сейчас они замечают удивленные взгляды людей, от которых Маринка до сих пор смущается.

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