Протезы носа, ушей и глаз: как украинские военные возвращают себе лицо, когда пластические хирурги бессильны

Сотни бойцов теряют на войне собственное лицо в буквальном смысле. И пластические хирурги могут помочь далеко не во всех случаях. Таких пациентов спасают челюстно-лицевые ортопеды: они с помощью скульпторов создают новые носы, уши и глаза.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Вадим потерял нос на войне, пластические хирурги были бессильны

Мужчину зовут Вадим. Половину его лица закрывает специальная повязка. Он пришел к челюстно-лицевому ортопеду примерить протез носа.

До полномасштабного вторжения Вадим работал строителем. Был мобилизован год назад - в сентябре 2023 года. И сразу после обучения попал на самое горячее направление, под Бахмут. Трагическим для него стал минометный обстрел полгода назад, в феврале.

"Как это разорвалось перед лицом, слышу - не могу носом дышать. Потрогал рукой - нет ничего", - вспоминает Вадим.

Вадим

Целые сутки до медицинской эвакуации, он был в сознании. Потерял ее в машине, пришел в себя – в госпитале Днепра. Безгранично благодарен жене – до сих пор вспоминает первые слова, которые услышал от нее в больнице.

"Самое главное, что ты жив", — вспоминает мужчина.

А дальше – первые выходы на прогулку возле больницы и испуганные взгляды прохожих. Сначала он несколько месяцев ждал пока заживет рана. Затем – на решение врачей. И, наконец, пластические хирурги объявили – помочь Вадиму они не могут.

Стоматолог-ортопед рассказал о протезировании лица

О Дмитрии Филоненко Вадим узнал, когда проходил реабилитацию. Ему рассказали о стоматологе-ортопеде, который специализируется на протезировании лица. Именно он берется за случаи, в которых бессильны пластические хирурги.

Дмитрий Филоненко

"Есть ситуация, когда отсутствует часть лица", – говорит Дмитрий Филоненко.

Медик показывает слепок головы женщины, потерявшей глаз вместе с веками из-за онкологии. И рядом – силиконовая основа, глаз из специального стекла. Уже готовый протез держится на специальном магнитном креплении. Вот так эта женщина выглядит сейчас. Этой работой врач очень гордится.

Медик показывает слепок головы женщины

"Объединено все – челюстно-лицевая хирургия, протетика, немного вашего, потому что здесь работал скульптор. Здесь у нас работали офтальмолого, онкологи, нейрохирурги, а оно такое маленькое", — говорит медик.



Все эти специалисты должны собраться и несколько месяцев работать вместе. До войны это было почти невозможно, сейчас они собираются помочь военным.

Саше понадобился протез уха

Саша - владелец протеза уха. В кости его черепа вживлен имплант, типа зубного. На нем и держится протез. Врач учел даже то, что Саша носит очки: материал на верхней части искусственного уха крепче и тверже. Своим новым ухом Саша сейчас - даже гордится.

Ухо Саша тоже потерял на войне. Прямо с остановки Саша - пошел в военкомат. Прошел Ямполь и Лиман. Ранение получил под Кременной - их машину россияне подбили артиллерией.

"Приятного, на самом деле, мало. Ты понимаешь, что каждый на тебя хоть искоса, но смотрит, и это психологически на тебя давит. И так оно, не совсем приятно, жить с этим, смирится - очень трудно", - говорит Саша, почему он решился на протезирование.

Врач Дмитрий сейчас работает над тем, чтобы поставить свое дело на поток. Мечтает помочь как можно большему количеству людей. Чтобы дарить шанс на полноценную счастливую жизнь таким - как вот Вадим.

Возвращение лица - киевские врачи творят чудеса для раненых военных

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