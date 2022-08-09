Протирадиолокационная ракета AGM-88 HARM: Жданов объяснил, может ли ее сбить российская ПВО

Это очень мощная ракета, которую не могут сбивать российские системы ПВО.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Россияне могут успеть увидеть эти ракеты, но сбить не могут. Даже если Россия выключает радиолокационную станцию, ракета все равно ее находит, потому что она ее запоминает. Дальность пуска этой ракеты составляет 150 км, но ее скорость больше, чем скорость звука, она преодолевает расстояния за очень короткое время.Отреагировать на эту ракету ни одна система российской ПВО не способна. Нам это дает то, что к нашей дальнобойной артиллерии присоединяется наша авиация. Уничтожая ПВО России мы сможем применять все виды авиации, которые у нас есть: и штурмовую, и бомбардировочную, и истребительную. Для нас это очень существенно", — сказал Жданов.

Напомним, Жданов рассказал, что произойдет, когда сбить ракету с ядерным зарядом.

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