"Против Зеленского запустили сценарий": Дикий указал, что не так со статьей в Time

По словам Дикого, Саймон Шустер уже раз отличился в подрыве помощи союзникам Украины в 2018 году.

Статья журналиста Саймона Шустера в издании Time – яркий пример высококлассной ИПСО.

Такое мнение высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью ТСН.ua.

Действительно ли кто-нибудь из помощников Зеленского пошел против него

"Это меня как раз меньше интересует в этой истории. Кстати, у нас нет понятия "помощник президента", а есть советники и их очень много. Существовал ли такой советник президента, который сказал что-то Саймону Шустеру, или Саймон Шустер его придумал — это неинтересно", – размышляет Дикий.

Также читайте Не Арестович: автор скандальной публикации в Time намекнул на источники

Эксперт отметил, что в украинском медийном пространстве появилась глупая привычка – если мы слышим что-то, что нам неприятно, мы сразу говорим, что это – вражеская ИПСО (информационно-психологическая спецоперация). Но это не значит, что реальные российские ИПСО исчезли.

"Они есть. И в данном случае мы имеем дело с очень высокопрофессиональным российским ИПСО и его появление – неслучайное", – уверен эксперт.

Что свидетельствует о том, что статья в Time – ИПСО

"Дело в том, что Соловьев или Киселев – это не ИПСО, это тупая дешевая пропаганда. Правильная ИПСО – это когда берется 90% реальных фактов, но эти факты подбираются очень тенденциозно и расставляются нужные автору акценты. А 5-10% вбрасывается откровенной лжи, которая и формирует основной месседж материала", – объяснил Дикий.

По его мнению, в сухом остатке от статьи Саймона Шустера остается впечатление, что "на Банковой сидит человек, последний в этой стране верит, что Россию можно победить, а потому посылает солдат на верную смерть".

"А остальная страна якобы понимает, что победить РФ невозможно, армия саботирует приказы президента, окружение "ворует как будто в последний день".

Раньше мы видели версию ИПСО о "кровавом барыге", теперь мы видим новую ИПСО "кровавый клоун". Но суть месседжа всегда одна и та же – якобы страна воевать не хочет, а война нужна одному президенту. Мы это уже проходили", – напоминает эксперт.

Личность Саймона Шустера

Саймона Шустера Дикий называет "матерым" агентом "русского мира". Он напомнил, что Шустер некоторое время жил в Москве.

"А Россия умеет "приручать" иностранцев. И этот человек уже однажды отметился в специальной операции по подрыву помощи союзников Украине. Это было в 2018 году – статья о якобы нацистах в "Азове". Это имело огромный резонанс. И именно этот человек вновь активирован именно в тот момент, когда в Конгрессе США идут дебаты по оказанию помощи Украине", – напоминает аналитик.

Почему Саймон Шустер написал ранее комплиментарную статью о Зеленском

"Для россиян абсолютно нормально дать своему агенту создать себе нормальный имидж, а уже потом выполнить определенную работу в самый критический и необходимый момент. Эта статья – удар в две стороны. Первое – в США по поддержке Украины, и удар по нашей внутренней аудитории. И нам запускается месседж о "кровавом клоуне", который только один верит в победу. Неважно что социология и военные говорят совсем другое", — объяснил Дикий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Дикий: Против Зеленского запустили сценарий!