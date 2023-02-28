"Противнику до центра Бахмута осталось около 2 км": военный рассказал о действиях "вагнеровцев"

Институт изучения войны сообщал, что группа "Вагнер" приближается к металлургическому заводу "АЗОМ" на севере Бахмута. По их мнению, боевые действия могут сосредоточиться именно на территории завода, поскольку оккупанты пытаются продвинуться в центр города.

Солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в интервью ТСН.ua рассказал, проходят ли бои непосредственно на территории металлургического завода.

"Россияне еще не прорвались к той части города, хотя пытаются это сделать. Противнику до центра осталось около 1700-1800 метров. Соответственно, мы, находясь на южной окраине Бахмута – там, где противник недавно рапортовал о своих "огромных достижениях" и почти как факт ставил отрезание украинской армии. С юга от Временного Яра до Константиновской трассы мы врага отбросили. Тут нет никаких проблем. Да, мы слышим стрелковый бой по всей части города, мы слышим артиллерийские выстрелы. Но пока у противника успехов нет. Мы стараемся грамотно обороняться и не воюем как Россия до последнего украинца. Если есть угроза оперативного окружения, необходимость отвести свои войска от плотного артиллерийского обстрела, украинская армия это делает. Бахмутская крепость держится, фронт нигде не нарушен и не может быть нарушен. Соответственно, есть запасные позиции, четкие инструкции, что делать. Так что я думаю, что это тщетное усилие врага", - рассказал военный.

Юрий Сиротюк также подчеркнул, что все победы врага "пирровые", ведь Кремль кладет под Бахмутом большое количество своих солдат.

"Уже говорят не о взятии Киева, а о развале России", — резюмировал он.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявляет, что ситуация в районе Бахмута на Донетчине очень напряженная. Россия бросила на это направление наиболее подготовленные штурмовые отряды "вагнеровцев".

Военный ВСУ Павел Вышебаба рекомендует всем мужчинам идти к военкоматам и готовиться к войне. По его словам, просто отсидеться не получится. Украинская армия нуждается в пополнении для борьбы с российскими захватчиками.

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