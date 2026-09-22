"Противопехотные мины": в Сети жестко раскритиковали установку стеклянных остановок в Киеве

Установка стеклянных остановок на Лукьяновке возмутила киевлян

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Сеть взбудоражила информация об установке стеклянных остановок после атак России по Киеву в районе многострадальной Лукьяновки. Как отмечают активисты, никто не спешит ремонтировать поврежденные крыши и выбитые окна в домах, а вот брусчатку здесь меняют быстро и ставят стеклянные остановки, которые точно не спасут людей во время взрывов.

Жители столицы называют это полной дикостью: зачем стеклянные павильоны в местах, где враг постоянно бьет ракетами и дронами?

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«Противопехотные мины»: как киевляне реагируют на стеклянные павильоны

В Сети монтаж таких сооружений окрестили «сознательным вредительством». Киевляне отмечают, что и до полномасштабной войны эти остановки из стекла не защищали от солнца и дождя из-за своей узкой конструкции, а сейчас стали просто опасными — обломки от разбитого стекла могут искалечить или убить десятки людей.

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Разбитая россиянами Лукьяновка

«Ну так будет лететь ракета или „Шахед“ — отличный обзор со всех сторон. А потом можно ставить новые и новые, и каждый раз отмывать бабло», — иронизирует Анастасия.

«Да, а чего только Лукьяновка? Вот реконструируют сейчас Харьковское шоссе и вокруг ставят те стеклянные „противопехотные мины“, — отмечает Тарас.

Пользователи соцсетей также обращают внимание на грязь и копоть, которыми быстро покрываются прозрачные панели при отсутствии должного ухода. Кроме того, о стекло часто травмируются птицы, когда внезапно взлетают и врезаются в него.

Стеклянная остановка «украла» полметра тротуара у пешеходов

Некоторые из пользователей социальных сетей отмечает, что остановка в районе Лукьяновки (недалеко от кинотеатра «Киевская Русь») появилась здесь еще в 2025 году, поэтому она совсем не новая, а наоборот выдержала взрывы, которые были неподалеку. Также пользователи сообщают, что стеклянные павильоны есть и в других городах Украины, но соглашаются, что в условиях войны они стали опасными. Другие доказывают, что подобные конструкции — это дополнительная угроза, и требуют от городских властей устанавливать мобильные укрытия, а не стеклянные павильоны.

Что говорят эксперты: типы остановок и отсутствие концепции

В Киеве существует два типа современных остановок транспорта: одинарные — это остановка из стекла на металлических конструкциях со скамейкой (такие устанавливает КП «Киевпасстранс»), и остановочные комплексы, которые появляются на улицах города после проведения инвестиционных конкурсов — они больше по размеру и имеют небольшую торговую площадь, где чаще всего торгуют цветами, кофе и шаурмой.

«В общем, остановки от „Киевпасстранса“ можно разделить на три категории. Первая — это те, где вообще ничего нет, кроме знака, что это остановка. Там людям негде присесть и спрятаться от дождя или снега, об угрозе от вражеских дронов я вообще молчу. Максимум, что там может быть — это какая-то кривая скамейка. Вторая категория — это такие страшные остановки красного цвета с легким накрытием. И третья категория — это стеклянные остановки, по типу той, что установили в районе Лукьяновки», — рассказывает ТСН.ua Александр Гречко, соучредитель ОО «Пассажиры Киева».

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Ни одна из этих остановок не спасает людей во время воздушной тревоги, а стеклянные еще могут серьезно травмировать прохожих в случае попадания рядом. Именно это больше всего возмущает пользователей социальных сетей. Ведь стоимость такой остановки из стекла стартует от 130-150 тысяч гривен (все зависит от разновидности стекла и материалов), и их размещение на улицах под «Шахедами» — напрасно выброшенные деньги.

«В целом, проблема в том, что у Киева, и в данном случае „Киевпасстранс“, нет продуманной концепции размещения остановок общественного транспорта, а именно, чтобы они были комфортными, вмещали достаточно людей и были информативными для пассажиров, а тем более безопасными — без стеклянных стен и крыш. Ибо в условиях войны это очень опасно, учитывая частоту атак по Киеву. Город не имеет концепции остановок в условиях войны. К примеру, ставить короткие павильоны стоит на остановках, где курсирует 1 автобусный маршрут, а если несколько автобусных маршрутов, плюс троллейбусные, целесообразно ставить большие павильоны, вмещающие большое количество людей. Этого, к сожалению, в Киеве не наблюдается», — рассказывает Александр Гречко.

Стеклянная остановка в районе Лукьяновки

Мобильных укрытий нет, но есть коррупционные риски

Что касается остановок транспорта на Лукьяновке, то эксперт отмечает, что больше всего людей задело то, что остановка, которую там поставили после российской атаки, стеклянная.

«Это вообще не поддается никакому смыслу: зачем это делать, когда туда уже несколько раз прилетало? В таком месте единственное, что могло быть логичным и целесообразным — это поставить рядом с остановкой бетонное модульное укрытие. Но в городе их нет, и нет более четырех лет войны, хотя их установка анонсировалась уже несколько раз. Город так и не установил 50 таких укрытий, которые обещали еще в прошлом году. Пока неизвестна ни их стоимость, ни количество, ни сроки установки», — говорит Александр Гречко.

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Эксперт напоминает о громком скандале вокруг транспортировки вагонов для киевского метрополитена, подаренных Варшавой Киеву в качестве гуманитарной помощи. По данным правоохранителей, участники этой махинации заработали более 130 миллионов гривен на транспортировке.

«Поэтому мне кажется, что из-за того, что процедура закупки мобильных укрытий на остановки общественного транспорта не была предварительно анонсирована, это может содержать значительные коррупционные риски. Между тем, люди должны прятаться от дождя и российских „Шахедов“ под стеклянными остановками», — говорит эксперт.

«Украли полметра тротуара»: неадекватный монтаж

Кроме того, Александр Гречко указывает на некачественную установку стеклянных остановок. Их поставили, лишь бы поставить.

«Если посмотреть, как установили эту стеклянную остановку на Лукьяновке, то там оставили полметра пространства позади остановки, непонятно для кого, там ни один человек не пройдет, разве будет как-нибудь боком пролезать. Это как раз демонстрация того, как устанавливают эти остановки. Ее можно было поставить вплотную к стене и таким образом с фронтальной части пассажиры получили больше пространства. „Специалисты“ фактически украли у людей пол метра тротуара. Мало того, что остановка стеклянная, ее еще и установили абсолютно неадекватно», — заключает Александр Гречко.

Стеклянные остановки в Киеве: не покупаем новые, а возвращаем старые?

Неофициально в мэрии говорят, что стеклянная остановка (а именно она вызвала бурю обсуждений в социальных сетях) находится вдали от места попадания на Лукьяновке.

«Сейчас там ведутся ремонтные работы, и эта остановка стоит в их эпицентре. Насколько известно, „Киевпастранс“ не закупал стеклянных остановок с 2023 года, и новых остановок у них нет. Остановка там стояла раньше, и новых город не покупал. Эта информация нуждается в проверке профильных специалистов», — рассказали ТСН.ua в мэрии.

Что касается мобильных укрытий, то в КГГА уверяют: их установка планируется уже в ближайшее время. Первые 14 защитных сооружений должны появиться в первую очередь на остановках транспорта и в городских депо.

ТСН.ua направил информационный запрос в КГГА с просьбой прокомментировать ситуацию со стеклянными остановками: целесообразно ли их устанавливать, сколько они стоят и когда планируют ставить на остановках мобильные укрытия.

Дата публикации 16:34, 12.06.26 Количество просмотров 126 Тайна массового исчезновения киевских МАФов раскрыта! Куда увозят киоски и что будет на их месте?

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