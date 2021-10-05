Противопоказания к COVID-прививкам: Кузин рассказал, кому и почему нельзя вакцинироваться

Кузин говорит: если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсульутватися со своим семейным врачом перед прививкой. "Инструкция по использованию каждой вакцины имеет свои особенности: она рекоменлована или нет. Например, вакцина CoronaVac не рекомендуется беременным женщинам", — рассказал представитель Минздрава.
Как сообщалось, Украинская пока не вводить бустерные или третью дозу вакцины от коронавируса. Национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения.