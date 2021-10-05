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Противопоказания к COVID-прививкам: Кузин рассказал, кому и почему нельзя вакцинироваться

Противопоказания к COVID-прививкам: Кузин рассказал, кому и почему нельзя вакцинироваться

Associated Press

Сейчас лабораторно протестировать вакцину нельзя.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от коронавируса, очень маленький.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сныданку з 1+1".

Кузин говорит: если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсульутватися со своим семейным врачом перед прививкой. "Инструкция по использованию каждой вакцины имеет свои особенности: она рекоменлована или нет. Например, вакцина CoronaVac не рекомендуется беременным женщинам", — рассказал представитель Минздрава.

Как сообщалось, Украинская пока не вводить бустерные или третью дозу вакцины от коронавируса. Национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения.

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