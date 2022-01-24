Противостояние музыкальной индустрии: почему шоу-бизнес поделился на два лагеря из-за закона о роялти

Противостояние музыкальной индустрии: почему шоу-бизнес поделился на два лагеря из-за закона о роялти

Соответствующий закон уже приняла Верховная Рада, но еще не подписал президент.

Закон о сборе роялти, за который перед Новым годом проголосовали в парламенте, разделил шоу-бизнес.

Об этом 24 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Решить проблему с начислениями и не подписывать этот закон призывают президента большие музыкальные издатели. К ним присоединилась певица Руслана. По их подсчетам, за прошлый год собирание роялти за исполнение было заблокировано, и так артисты и авторы потеряли больше 65 миллионов гривен прибыли. А новый закон, по мнению представителей музыкальной сферы, только увеличит эти проблемы.

"Поэтому я обращаюсь сегодня к Владимиру Зеленскому, чтобы закон, принятый в Верховной Раде по ошибке, на точку зрения моего и большого перечня авторов и артистов, нужно приостановить", — заявила певица Руслана Лыжичко.

А вот авторы из общественной организации "Украинское агентство по авторским и смежным правам", куда входят Валерий Харчишин и Тарас Тополя, настаивают на подписании закона и просят разрешить зарегистрированным организациям коллективного управления добровольно собирать роялти, пока Минэкономики не примет решение об аккредитации организаций.

"Надеемся на подписание закона президентом. А дальше все внимание – под огромной лупой будет в департамент интеллектуальной собственности Министерства экономики – чиновники которого и стали причиной этого кризиса", — отметил вице-президент Авторского совета ОО "УААСП", лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Закон о сборе роялти разделил украинский шоу-бизнес

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