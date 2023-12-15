Противотанковые рвы и бетонные препятствия: как на Киевщине укрепляют границу и есть ли угроза наступления из Беларуси

ТСН увидела, какая на Киевщине укрепляют границу с Беларусью.

В Киевской области завершают обустройство украино-белорусской границы. К нескольким заградительным линиям добавили еще одну - противотанковые рвы. Это препятствие вместе с минными полями и перекрытыми лесными дорогами не позволит врагу быстро прорвать линию государственной границы, как это произошло в прошлом году. Сейчас уровень опасности нападения со стороны Беларуси не растет, поэтому у наших воинов есть время лучше подготовиться к новым угрозам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На границе с Беларусью спецтехника обустраивает противотанковый ров шириной почти 4 метра и глубиной - 3. Траншейный экскаватор еще и насыпает солидный бруствер.

"Здесь танки не пройдут, но если подключить инженерную технику, сделать мосты, а так уже пройти не смогут", - говорит боец ВСУ Николай Вальков.

За день машина прорывает до пятисот метров противотанкового рва. И таких траншей нарыли вдоль почти всей украинско-белорусской границы. До соседей-предателей отсюда не более трех километров. Украинские воины говорят, что такие укрепления могут остановить вражескую бронетехнику.

Укрепление границы с Беларусью

В паре километров от земляной преграды возводят еще одну - бетонную. Такие плиты способны выдерживать прямое попадание артиллерийского снаряда. Рядом еще одна линия обороны - система блиндажей.

Командующий Объединенных сил инспектирует новые позиции с дозиметром в руках. Дополнительные линии обороны возводят в Чернобыльской зоне, поэтому нужен радиационный контроль. Сейчас прибор показывает втрое меньший уровень разрешенного излучения, поэтому фортификационные сооружения почти готовы к заселению.

Сейчас дороги между Украиной и Беларусью завалены деревьями и плотно заминированы. К противотанковым рвам присоединят еще и бетонное препятствие.

"Тетрайды, так называемые "зубы дракона" в дальнейшем будут связаны тросом, кладутся в несколько рядов, будут заминированы и на них будет колючая проволока - это будет сплошное бетонное препятствие для бронированной техники", - объясняет Сергей Наев.

Укрепление границы с Беларусью

Хорошо подготовленные заграждения способны нанести 20 процентов потерь силам наступающего противника – подсчитали украинские военные. В настоящее время угроза нападения на Беларусь не растет, но остается высокой.

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Напомним, в России депутат призвал оккупантов готовиться к боевым действиям в Карпатах.

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