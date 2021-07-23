Протянул 500 метров: на Закарпатье пассажирский поезд врезался в грузовик, который стоял на колеи (фото)

Протянул 500 метров: на Закарпатье пассажирский поезд врезался в грузовик, который стоял на колеи (фото)

На месте ДТП работают следователи.

В селе Рокосово Хустского района Закарпатской области 23 июля пассажирский поезд протаранил грузовик. На месте ДТП уже работают следователи.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.

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"На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства и информацию о ДТП и пострадавших", — сообщила нам Анна Дан.

По данным издания pershij.com.ua, в ДТП попал поезд, который ехал с Солотвино. СМИ сообщает, что водитель грузовика не заметил поезд, из-за чего и произошла авария. Из-за столкновения поезд протащил фуру 500 метров. В ДТП пострадали 5 человек, среди которых есть и пассажиры поезда.

На месте аварии работают правоохранители и спасатели. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину.

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