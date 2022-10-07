Провал блицкрига РФ: генерал-лейтенант ВСУ рассекретил, как Путин планировал захватить Украину в первые дни войны

После провала блицкрига в первые дни войны РФ сосредоточила усилия на Донецком и Луганском направлениях.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что в первые дни российская армия планировала быстро захватить Киев и Одессу, чтобы потом взять Николаевскую область и соединиться с враждебными силами из непризнанного Приднестровья.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"После неудачи захвата Киева мы поняли, что блицкриг РФ провалился. Второе, когда разбились их мечты наступать в направлении Одессы. На моем пункте управления был офицер разведки, заранее разгадавший замысел вражеских сил. Противник пытался пройти не через Николаевку, дальше – по дороге вдоль побережья в Одессу. Он пытался обойти его выше и двигаться вдоль админграниц Николаевской и Одесской областей в Приднестровье, чтобы соединиться с силами российских сил на территории непризнанного Приднестровья и таким образом охватить Николаевскую и Одесскую области", – рассказал он.

По словам Наева, после того, как их первая цель молниеносной наступательной операции не удалась, они сосредоточили усилия на Донецком и Луганском направлениях.

Освобождение Херсонской области

По данным оперативного командования "Юг", по состоянию на 6 октября с начала текущего месяца Вооруженные силы Украины освободили от российских кафиров более 400 квадратных километров Херсонской области.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что взятие города Берислав и Новой Каховки означает скорая деоккупация Херсона. Он рассказал, что Берислав — это ключевой логистический пункт и ключевой пункт обороны россиян. В случае его деоккупации вся линия фронта кафиров в Херсонской области посыплется. Что касается Новой Каховки, то деоккупация этого населенного пункта означает блокирование водоснабжения в аннексированный Крым.

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