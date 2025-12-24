Провели 130 дней на передовой и вернулись с пленным: героическая история бойцов 93-й бригады

Украинские защитники / © ТСН

Провели 130 дней на передовой и вернулись в тыл с трофейным оружием и пленным. Это история, которую сняли бойцы 93-й бригады о своих побратимах-холодноярцах — двух пехотинцах «Ка-2» и «Барсе».

Об их помощнике из Волгограда и первом звонке родным — корреспондент ТСН Наталья Нагорная в сюжете рассказала эту историю.

В прицепе квадроцикла они приезжают втроем. Двое пехотинцев Холодноярской 93-й бригады и пленный россиянин возвращаются с «нуля».

Денис на псевдо «Барс» и Дмитрий на псевдо «К2». Пехотинцы грязные, уставшие, но улыбающиеся после 130 дней на боевых.

Денис на псевдо «Барс» и Дмитрий на псевдо «К2» / © ТСН

«Сегодня 131, много сделали, гордимся своей работой, будем работать и дальше. Страшно впервые было, а дальше уже по накатанной. Хорошо, когда ты стреляешь, а не по тебе. Лекарство, еда, колбаска — все было, работали, копали на совесть, дом разобрали наш FPVшками, но хорошо, что хорошо покопали, удалось выжить», — говорят бойцы.

Еще утром они были на позициях, шесть километров шли пешком по селам вблизи Константиновки. После всего, что случилось за эти более четыре месяца, по ним так и не угадаешь, кем они были раньше и сколько им лет. «К2» был поваром в ресторане Днепра, «Барс» работал на тепловозе на «Запорожстали». Когда заходил на «ноль», ему было 26. Вышел на год старше.

У «К2» во время боев засыпало автомат, вернулся с трофейным. Россиянина в плен взяли жившие по соседству побратимы, а «Барс» и «К-2» просто подвезли.

«Два месяца он пробыл на соседней позиции, а мы его просто привели. Говорит, хочет жить в Украине», — рассказывают бойцы.

Пленного оккупанта зовут Даниил Сычев — с холодноярцами на позиции он прожил два месяца и уже понимает украинский:

«Немного понимаю. Помогал, позицию достраивал. Я находился там 60 с чем-то дней».

Пленный россиянин / © ТСН

Это интервью ни в коем случае не допрос — российский солдат Даниил рассказывает, как начал воевать против Украины:

«Я служил в Республике Армения в 102-й военной базе, был командиром ПТРК, ударил офицера, отправили в Новочеркасск».

Тем временем «К2» и «Барс» составляют планы на будущее. Первый пункт — очевидный:

«За четыре месяца хоть помыться».

Но перед этим побратимы дают им телефоны. Оба звонят мамам. «К2» осматривает грязные руки и хохочет над маминой просьбой — сбросить фото. «Барс», которого фотографируют побратимы «Рыба» и Никита, стыдливо прячет сигарету за спину. Конечно, это день, когда они счастливы, и впереди — отпуск.