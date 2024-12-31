Провели четыре часа под сплошным огнем: в Донецкой области во время эвакуации едва не погиб полицейский экипаж

Россияне пытались разрушить дом, чтобы погибли все, кто там прятался.

На Донбассе во время эвакуации раненой чуть не погиб полицейский экипаж "Белых ангелов". Из Курахового нужно было вывозить женщину, которая третьи сутки ждала помощи. Добраться до ее дома было почти невозможно, потому что через несколько улиц уже стояли оккупанты.

Экипаж рискнул и попал под огонь дронов. С одним из участников смертельно опасной эвакуации разговаривала корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.

Курахово. Донетчина. Повсюду разбиты строения и дым от прилетов. Оккупанты фактически в нескольких кварталах отсюда. Экипаж полиции "Белые ангелы" мчится спасать раненую женщину.

В Донецкой области во время эвакуации едва не погиб полицейский экипаж/Скриншот с видео

Ранение лица пожилая женщина получила еще 3 дня назад. В нее попал обломок. Из-за травмы она уже почти не могла говорить.

В Донецкой области во время эвакуации едва не погиб полицейский экипаж/Скриншот с видео

На сборы считаны минуты, однако их хватило, чтобы оккупанты разведронами засекли эвакуационную машину. Началась охота. Первая взрывчатка из вражеского беспилотника пробила топливный бак — автомобиль остановился.

Дроны сбрасывали взрывчатку почти непрерывно. Россияне пытались разрушить дом, чтобы погибли все, кто там скрывался.

"Они разбили крышу того дома, видя, что мы туда зашли, но мы шли с распространенной женщиной в красной куртке и они не могли не видеть, что с ними гражданские", — говорит и.о. начальника сектора эвакуационных мероприятий "Белые ангелы" Покровского райуправления полиции Донбасса Василий Пипа.

Под сплошным огнем экипаж с двумя гражданскими провел четыре часа. Воспользовавшись небольшой паузой в обстрелах копны с раненой смогли перебежать в соседний дом.

"Мы перешли в другой дом, там жила мать бойца ссу, который с 22 года служит", — говорит Василий Пипа.

Женщина всех спрятала — экипаж тем временем следил, когда можно будет уехать.

Сама хозяйка — несмотря на то, что оккупанты уже стояли за несколько улиц, не хотела бросать дом и уезжать. Полицейские понимали, что если враг дойдет сюда, у матери защитника не будет никакого шанса уцелеть. Так что начали уговаривать ее ехать.

"Оставлять мать нашего бойца, мы не имели вообще морального права", — говорит Василий Пипа.

В Донецкой области во время эвакуации едва не погиб полицейский экипаж/Скриншот с видео

Чудом удалось найти брошенную машину на ходу. Уже в темноте, чтобы не засекли дроны, копы с гражданскими наконец выехали к своим.

"Нам удалось тогда уехать самим и вывезти трех человек", — говорит Василий Пипа.

Эта история со счастливым финалом, говорит Василий Пипа. Говорит, спасло экипаж чудо. Поэтому в подразделении "Белый ангел" призывают жителей не тянуть до последнего и вовремя выезжать, потому что в следующий раз чуда может и не произойти.

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