Провели сверхсложную операцию: врачи спасли жизнь 76-летнего диссидента Матусевича, причастного к развалу СССР

В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии сделали крайне сложную и опасную операцию, чтобы спасти жизнь Николаю Матусевичу — борцу за свободу, одному из тех, кто создал украинскую гельсинскую группу, чтобы бороться за права людей. Сегодня пациента уже выписали, говорится в ТСН.

76-летний мужчина перенес сверхсложную операцию, был на грани жизни и смерти. Еще в советское время он стал одним из тех людей, которые в 1976 году основали украинскую гельсинскую группу, чтобы бороться за права людей. Тогда сделать такой шаг – это попасть под репрессии. Николай Матусевич был незаконно осужден, отсидел в лагерях, много времени провел в карцере, голодал. То, что СССР развалился – и его заслуга тоже.

Он не имел никакой материальной пользы для себя в своей борьбе, его реабилитировали, но он живет очень скромно в Василькове. "Я бы никогда не пошел в тюрьму как диссидент, если бы я не верил, что советского союза не будет. Я совершенно не переживаю, что мы победим, это абсолютно”, — говорит мужчина, который по этому поводу готовится даже сбрить свои усы.

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Директор института сердечно-сосудистой хирургии говорит, что на самом деле с этим пациентом было не до шуток. "Это был один из самых сложных пациентов, которые можно себе представить. Только хирургическим путем можно было выполнить это вмешательство. У него аневризма восточной аорты вплоть до бедренных артерий", – объясняет директор института Василий Лазоришенец.

Хирург Игорь Жеков говорит, что с войной пациенты стали сильно затягивать с лечением. "Матусевич пришел практически на 5 стадии, он пришел сверхтяжелым, анатомия очень сложная, стенки аорты как таковой не было", — объясняет врач, проводивший операцию.

Матусевич продолжит лечение в институте кардиологии имени Стражеско. У него есть цель — через неделю выздороветь полностью, ведь 19 июля он планирует праздновать свой 77-й день рождения.

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