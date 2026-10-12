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Проверка пенсий: мужчина из Львова вернул государству 78 000 гривен и уплатил крупный штраф
Во Львове суд приговорил мужчину к наказанию за мошенничество с пенсией по инвалидности. Он обманул Пенсионный фонд на 78 тысяч гривен с помощью купленной справки МСЭК.
Во Львове на 51 тысячу гривен оштрафовали мужчину, который незаконно получал пенсию по инвалидности.
Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.
Схема с поддельной инвалидностью и ущербом в размере 78 тысяч
Как установило следствие, в июле 2022 года мужчина обратился в Управление социальной защиты населения Самборской РГА с заявлением о назначении пенсии по инвалидности III группы.
Для этого он предоставил заведомо поддельную «Справку к акту осмотра МСЭК» от Сиховской межрайонной МСЭК КЗ ЛОР «Львовский областной центр медико-социальной экспертизы». На самом деле же мужчина никакого обследования в этой комиссии не проходил, а данные о его заболевании были фиктивными.
На этом основании Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области назначило ему социальные выплаты. В период с июня 2022 года по сентябрь 2025 года на банковскую карту жителя Львовской области незаконно перечислили 78 147 гривен государственных средств.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, извинился и вернул Пенсионному фонду все незаконно полученные деньги.
Решение суда
7 октября 2026 года Галицкий районный суд г. Львова признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана) Уголовного кодекса Украины.
При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, полное возмещение материального ущерба и отсутствие претензий со стороны потерпевшей стороны.
Суд постановил:
Признать мужчину виновным по ч. 1 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 гривен.
Мера пресечения до вступления приговора в законную силу не назначалась. Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.