"Проверка" войск в Беларуси и заявления об "агрессии соседей": эксперт рассказал, что задумал Лукашенко

Эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Беларуси и не является ли это подготовкой к новому вторжению в Украину с севера.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсудили недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и опрокидывание части техники ближе к границе с Украиной. По мнению эксперта, такие действия Лукашенко могут свидетельствовать о подготовке к наступлению на Украину, или провокации.

"На наступление это не похоже. На подготовку к наступлению похоже, на подготовку провокации. Провокацию, которую могут осуществить российские военные, или члены частных военных компаний на границе между Беларусью и Украиной. А как уж эту провокацию, этот казус, будут использовать, это будет видно по тем действиям, которые будут проводить белорусское военно-политическое руководство в паре с российским, поэтому, скорее всего, с военной точки зрения, точно никакого наступления из Беларуси на Украину сейчас не будет, поскольку нет достаточного количества сил и средств на выполнение такой задачи", — сказал полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сниданку з "1+1" и ТСН.ua.

По словам эксперта, провокация со стороны Беларуси возможна и для этого силы и средства есть в районе Гомельской области, граничащей с Черниговской, Киевской областями вдоль линии украинско-белорусской границы.

"Здесь может быть такого рода движение. Наши войска к этому готовы. Усиливаются сейчас границы этих областей, север нашей страны", — отмечает эксперт.

По его мнению, провокация не будет иметь военного значения, она будет иметь скорее политическое значение для военно-политического руководства Беларуси, для проверки боевой готовности.

"Это обычная годовая проверка. Весной есть полугодовая, а осенью годовая проверка. Это постоянно проводимые плановые учения невысокой опасности", — отметил Свитан.

В то же время, он добавил, что есть и другая сторона провокации, когда боевики из ППК "Вагнера" в украинской форме могут атаковать какие-то белорусские части, белорусские пограничные подразделения и выдать это за нападение украинских военных.

Угроза из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсуждают недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывание части техники ближе к границе с Украиной.

Лукашенко в очередной раз высказался об "угрозе" со стороны соседних стран. Мол, это "на всякий случай" послужило причиной для "внезапной проверки" войск.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Но ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

В то же время, министр обороны Алексей Резников отмечает, что риск участия военнослужащих вооруженных сил Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Однако это не в интересах руководства республики.

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