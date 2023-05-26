Проверкe на алкоголь судья пройдет принудительно: что известно о смертельном ДТП в Киеве

Служитель Фемиды имел спецпропуск, потому что натворил беды во время комендантского часа.

ДТП с участием судьи, который насмерть сбил на своем Lexus военнослужащего Нацгвардии, произошло на Берейстейском проспекте во время действия комендантского часа.

Об этом ТСН.ua стало известно из собственных источников.

Поэтому следователи, скорее всего, будут проверять, был ли у судьи специальный пропуск, позволяющий двигаться по городу во время комендантского часа и на каком основании он выдан.

Как заверили нас правоохранители – судья задержан. Но не соглашается проходить тест на алкоголь. Эту экспертизу необходимо срочно провести, чтобы можно было определить тяжесть совершенного преступления.

"Дело в том, что судья отказался от проведения осмотра на состояние опьянения в пункте здравоохранении. Сейчас следователи работают над тем, чтобы принудительно взять у него образцы и после этого назначить определенные экспертизы", — рассказали сайту ТСН.ua в ДБР.

Также правоохранители допрашивают свидетелей ДТП, а также всех находившихся с погибшим нацгвардейцем на блокпосте. Они дежурили там во время комендантского часа.

Напомним, в Сети появились фото с места ДТП в Киеве, где в ночь на 26 мая судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте.

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