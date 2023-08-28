Проверки бизнеса будут, хотя и минимальные: Зеленский назвал главную причину

Без проверок отечественного бизнеса у Украины могут возникнуть проблемы с Европейским союзом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Я от них (бизнеса – ред.) получил запрос, что сделать. Они не хотят никаких проверок. Они стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам, но это баланс. МВФ, Европейская комиссия, лидеры Европы...Если мы не возвращаем налоговую систему, которая существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будет вопрос открытия разговоров о будущем членстве в ЕС, вопросы будут осенью, в октябре", – рассказал Зеленский.

По словам президента, когда он разговаривал с бизнес-сообществом, то предложил им минимум проверок.

"Я говорил с бизнесом и я сказал: "у меня есть запрос и помогите мне решить этот вопрос. Давайте, мы вернем минимум. Давайте, произведем изменение в законодательство, что только один орган имеет право проверять". Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом", – пояснил Зеленский.

Напомним, 1 июля решением парламента в Украине вернули штрафы и проверки ФЛП.

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