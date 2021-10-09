Проверку "заминированных" больниц в Харькове усложняет необходимость защитных костюмов и невозможность эвакуации

Пациентов решили не выводить, так как многим трудно дышать.
Волна заминирований в Харькове — там полицейские ищут взрывчатку сразу в семи больницах и супермаркете.
Об этом говорится в ТСН.19.30
Ко всему же, шесть медицинских учреждений принимают больных коронавирусом. Поэтому, чтобы осмотреть их помещения, правоохранителям пришлось надевать защитные костюмы.
Эвакуацию больных решили не проводить, говорят местные чиновники. Ведь в отделениях много тяжелых пациентов, которым жизненно необходим кислород.
Электронное письмо о заложенных бомбах копы получили в тринадцать часов. Кинологи и взрывотехники до сих пор проверяют помещения и прилегающую территорию.
«Сейчас ситуация очень сложная — зависимые от кислорода. Поэтому больные остаются в больницах, на своих местах. Все врачи работали в штатном режиме и предоставляли в полном объеме медицинскую помощь», — заявляет директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.
Напомним, что вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая Гвардия" в Одессе. Вирус подтвердили в 14 подростков из Винницкой области.