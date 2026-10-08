Проверьте свою старую SIM-карту: мошенники воруют номера, заходят в "Дію" и набирают кредитов

Злоумышленники покупают неактивные номера мобильных, заходят в «Дію» и набирают кредиты

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В Сети сообщают о новой схеме мошенничества. В зоне риска — украинцы, выехавшие за границу и переставшие пользоваться украинскими мобильными номерами, которые были аннулированы. Такой номер оператор мобильной связи через определенный период времени перевыпускает, и кто-либо может его выкупить.

Мошенники заходят на сайт мобильного оператора, смотрят доступные для покупки номера, а параллельно вводят их в приложении «Приват24». Если приложение требует пароль, это означает, что номер когда-то использовался для входа. Тогда злоумышленники покупают его у мобильного оператора в качестве электронной сим-карты, настраивают на свой телефон и по стандартной схеме восстанавливают пароль через звонок оператору, чтобы опустошить чужие счета.

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Но мошенники пошли еще дальше: с помощью банковского приложения они заходят в «Дію», проходят авторизацию и набирают на владельца номера кучу онлайн-кредитов.

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Украинцам советуют позаботиться о собственной безопасности. Если у вас был аннулированный номер, стоит обратиться в банк, изменить номер привязки к банковскому счету на другой, или выкупить свой старый номер у оператора связи, чтобы им не воспользовались мошенники.

Адвокаты, с которыми пообщался ТСН.ua, говорят, что схема, о которой рассказывают в Сети, вполне возможна, а вот как с этим бороться на практике, кроме как в суде, ответить затрудняются, поскольку каждый случай индивидуален.

Однако больше о новой схеме знают правоохранители. Там подтвердили, что подобные мошеннические схемы действительно существуют.

Как работает схема SIM-swap

На вопрос ТСН.ua ответил подполковник полиции Александр Ульяненков, начальник отдела противодействия разновидностям онлайн-мошенничеств Департамента киберполиции НПУ.

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— Действительно ли подобные случаи мошенничества с выкупом мобильных номеров возможны?

— Случаи мошенничества с присвоением или выкупом мобильных номеров фиксируются Департаментом киберполиции и классифицируется как SIM-swap. Главной целью злоумышленников является получение контроля над финансовым номером телефона, который «привязан» к банковским картам, интернет-банкингу, соцсетям и государственным сервисам граждан.

— Как работает эта схема, что делает ее возможной?

— Чаще мошенники используют удаленную замену SIM-карты через оператора. Процесс обычно выглядит следующим образом:

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Сбор информации (социальная инженерия): злоумышленники узнают номер потерпевшего. Они совершают несколько коротких звонков из разных номеров, заставляя перезвонить или пополняют счет на несколько гривен. Обман мобильного оператора: мошенники обращаются к поддержке оператора и заявляют, что «потеряли SIM-карту». Чтобы подтвердить личность владельца, оператор просит назвать последние номера на которые звонили или дату и сумму последнего пополнения. Поскольку злоумышленники сами спровоцировали эти действия, они проходят «проверку». Воровство кода через фишинг: иногда мошенники звонят под видом службы поддержки оператора и просят назвать SMS-код «для улучшения качества связи». Этот код открывает им доступ к вашему личному кабинету. Блокировка оригинала: как только оператор перевыпускает SIM-карту на пластик мошенника, ваша карта в телефоне моментально теряет сеть и перестает работать.

Почему в зоне риска оказались украинцы за границей

— Говорят, что больше всего от этого вида мошенничества страдают украинцы, проживающие за границей. Так ли это?

— Украинцы за рубежом — одна из самых уязвимых целей для SIM-swap мошенничества. Основные причины:

Неактивный номер : многие, выехав за границу, покупают местные карты, а украинскую SIM-карту вынимают из телефона или просто перестают пополнять. Если номер не активен в течение года (у некоторых операторов меньше), оператор имеет право аннулировать его и пустить в повторную продажу. Мошенники выкупают такие номера, проверяют их на привязку к украинским банкам и получают полный доступ к счетам.

Сложность среагировать вовремя : человек за границей, у которого украинская SIM-карта лежит в ящике или находится в роуминге без сигнала, может неделями не знать, что его номер уже перевыпущен мошенниками или удаленно переведен на eSIM.

Невозможность прийти в отделение: находясь в ЕС или других странах, гражданин Украины не может физически прийти в сервисный центр оператора связи с паспортом, чтобы вернуть украденный номер, а дистанционное восстановление из-за границы — это длительный и сложный процесс, дающий мошенникам дополнительное время для вывода средств.

Меры противодействия и масштабы мошеннических схем

— Готовят ли мошенникам противодействие мобильные операторы и банки?

— Мобильные операторы, банки, Национальный банк и полиция ведут активное совместное противодействие SIM-swap мошенничеству. Поскольку ущерб от платежного мошенничества в Украине достигает значительных сумм, финансовый, телеком-сектор и правоохранительные органы объединили усилия для создания систем защиты и противодействия такому явлению. К основным мерам противодействия относятся:

Платформа AntiFraud HUB — обмен информацией о перевыпуске SIM-карт между операторами и банками.

Онлайн-верификация через «Дію» и BankID . Операторы внедрили быструю регистрацию номера на паспорт клиента прямо в своих приложениях (Мой Киевстар, Mой Vodafone, Mой lifecell) с помощью Дія. Подпись или BankID. Это позволяет украинцам даже из-за границы защитить свой номер без посещения физического магазина.

Многоуровневые уведомления от операторов .

Усиленный мониторинг поведения клиентов (Антифрод-системы банков). Планируется привлечение технических возможностей украинских операторов мобильной связи для дальнейшего усовершенствования функционала системы Национальной полиции «Antifraud» по противодействию онлайн мошенничеству, внедрение механизмов предупреждения абонентов относительно вероятных мошеннических номеров путем раннего выявления и обозначения рисковых номеров, полученных в рамках взаимодействия системы в цифровых сервисах (IVR-системах, мобильных приложениях и т.п.).

— Может быть, известно, какие суммы кредитов уже были взяты на такие номера?

— Средний размер одного онлайн кредита обычно составляет от 3000 до 15000 гривен. Вместе с тем, получив доступ в кабинет, злоумышленники не ограничиваются одной компанией. Они подают заявки параллельно в 5, 10 или даже 15 различных поставщиков таких услуг одновременно. В результате общий долг на одного потерпевшего за один день может возрасти даже до 100 тыс. грн.

Как защитить свой номер и деньги

— Как себя уберечь, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников?

— Чтобы защитить финансовый номер телефона и связанные с ним банковские счета от SIM-swap мошенничества, необходимо принять несколько простых, но эффективных цифровых мер:

Техническая защита номера — необходимо привязать SIM-карту к паспорту. После этого оператор ни при каких условиях не перевыпустит карту удаленно — только во время личного визита с паспортом в фирменный магазин связи. Запретите удаленный перевыпуск SIM — зайдите в настройку профиля в приложении оператора или позвоните на горячую линию и попросите выключить услугу дистанционной замены SIM-карты. Защитите паролем кабинет мобильного оператора. Мошенники часто пытаются взломать онлайн-профиль на сайте оператора, чтобы самостоятельно заказать eSIM, включите двухфакторную аутентификацию. Заведите отдельную SIM-карту (идеально виртуальную eSIM). Никогда и нигде ее не публикуйте: не указывайте в объявлениях OLX, не оставляйте в анкетах магазинов, не давайте знакомым для ежедневных звонков. Включите «Замораживание кредитной истории». В приложении банка или на сайте Украинского бюро кредитных историй подключите услугу СтатусКонтроль (или опцию «Фризинг»). Если она включена, ни одна микрофинансовая организация или банк не смогут просмотреть вашу кредитную историю, а значит автоматически отклонят любую попытку мошенников открыть онлайн-кредит. Соблюдайте правила цифровой гигиены:

игнорируйте подозрительные звонки : если вам звонят из неизвестных номеров и сразу бросают трубку, не перезванивайте на них. Мошенникам требуется факт вашего исходящего звонка, чтобы назвать его оператору в качестве подтверждения «собственности» номера;

никому не сообщайте коды из SMS : сотрудники мобильных операторов или банков никогда не имеют права спрашивать у вас коды подтверждения, приходящие на телефон;

регулярно активируйте номер за границей: если вы находитесь за пределами Украины, хотя бы раз в месяц делайте оплату за тарифный план, отправляйте одно SMS или короткий звонок, чтобы карта не выглядела «мертвой» для системы оператора.

Дата публикации 22:12, 18.09.26 Количество просмотров 129 Громкое увольнение и тайны "офисов"! Где на самом деле Кравченко и кому грозит до 15 лет

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