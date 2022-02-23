"Проводили сжигание под наблюдением": в ГСЧС прокомментировали задымление в консульстве РФ во Львове

"Проводили сжигание под наблюдением": в ГСЧС прокомментировали задымление в консульстве РФ во Львове

В ГСЧС говорят, что на территории Генконсульства России во Львове не было пожара, а проводилось сжигание под наблюдением.

В среду, 23 февраля, работники Генерального консульства России во Львове сжигали документы.

Как рассказал ТСН.ua заместитель начальника Отдела по связям со СМИ ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Игорь Курус, чрезвычайники получили сообщение о пожаре на территории консульства около 08:30 утра.

"Поступила информация о пожаре на территории, однако, когда приехали пожарные к месту вызова, выяснилось, что на территории работниками проводится сжигание под наблюдением. Пожара нет, помощи спасателей не было нужно", — прокомментировал Игорь Курус.

Видео с места происшествия опубликовал львовский журналист Олег Галив на своей странице в Facebook.

Напомним, на территории генерального консульства России во Львове, расположенном на ул. Костя Левицкого, люди увидели огонь и вызвали пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели пожара не обнаружили. Выяснилось, что работники консульства что-то сжигают в бочке на территории консульства. По данным ZAXID.NET, пожарных на территорию не пустили. Представитель консульства вышел к ним и сообщил, что все хорошо.

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