Провокации Беларуси против Польши: эксперт указал, что именно будет считаться нападением на НАТО

По мнению Петра Черника, залет вертолетов в Польшу или страны Балтии, даже возможно, мелкие стрелковые бои не приведут к полноценному вступлению НАТО в войну.
Провокация белорусских вертолетов, пересекших воздушное пространство Польши, вызвала дискуссию, может ли это считаться агрессией в отношении страны-члена НАТО. Однако в США заявили, что в настоящее время Альянс не обсуждает возможное применение 5 статьи.
Военный аналитик, полковник ВСУ в запасе Петр Черник объяснил, что же будет считаться нападением на Североатлантический альянс. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
По его словам, война с НАТО произойдет только тогда, когда провокация или непосредственно удар будет носить очевидный характер.
"Что это такое? Объясню. Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года. Однако американцы вступили только тогда, когда 7 декабря 1941 г. ударили японцы по военной базе на Гавайях и потопили практически весь их Тихоокеанский флот", — говорит эксперт.
По его мнению, залет вертолетов, даже возможно, мелкие стрелковые бои не повлекут за собой полноценного вступления НАТО в войну.
"Причем я очень сомневаюсь в самом НАТО. Почему? Потому что 31 страна должна проголосовать за работу 5-й статьи. Как это должно сделать Венгрия, я пока не понимаю. Скорее всего, будет определенное противоборство, пока не произойдет настоящий союзный удар. Долетит ракета "Искандер" в Варшаву, потопит какой-то эскадренный эсминец в Балтийском море и такого типа.
Пока не будет очевидно, что это акт прямой агрессии, ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки, ни Польша в полноценную войну не вступят", – подытожил Черник.
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Напомним, что 1 августа два белорусских вертолета пересекли границу с Польшей.
МИД Польши в ответ вызвал белорусского дипломата из-за инцидента.
Комментируя пересечение белорусскими вертолетами границы Польши, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заверил, что США "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".
3 августа Польша перебросила ударные вертолеты к белорусской границе. Также в Минобороны Польши предупредили, что их военные могут применить оружие, если это будет необходимо, на фоне провокаций со стороны Беларуси.