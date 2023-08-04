Провокации Беларуси против Польши: эксперт указал, что именно будет считаться нападением на НАТО

По мнению Петра Черника, залет вертолетов в Польшу или страны Балтии, даже возможно, мелкие стрелковые бои не приведут к полноценному вступлению НАТО в войну.

Провокация белорусских вертолетов, пересекших воздушное пространство Польши, вызвала дискуссию, может ли это считаться агрессией в отношении страны-члена НАТО. Однако в США заявили, что в настоящее время Альянс не обсуждает возможное применение 5 статьи.

Военный аналитик, полковник ВСУ в запасе Петр Черник объяснил, что же будет считаться нападением на Североатлантический альянс. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, война с НАТО произойдет только тогда, когда провокация или непосредственно удар будет носить очевидный характер.

"Что это такое? Объясню. Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года. Однако американцы вступили только тогда, когда 7 декабря 1941 г. ударили японцы по военной базе на Гавайях и потопили практически весь их Тихоокеанский флот", — говорит эксперт.

По его мнению, залет вертолетов, даже возможно, мелкие стрелковые бои не повлекут за собой полноценного вступления НАТО в войну.

"Причем я очень сомневаюсь в самом НАТО. Почему? Потому что 31 страна должна проголосовать за работу 5-й статьи. Как это должно сделать Венгрия, я пока не понимаю. Скорее всего, будет определенное противоборство, пока не произойдет настоящий союзный удар. Долетит ракета "Искандер" в Варшаву, потопит какой-то эскадренный эсминец в Балтийском море и такого типа.

Пока не будет очевидно, что это акт прямой агрессии, ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки, ни Польша в полноценную войну не вступят", – подытожил Черник.