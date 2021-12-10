Провокация ФСБ с кораблем "Донбасс" неслучайно произошла во время разговора Зеленского с Байденом – министр обороны

Украинское судно на законных основаниях находилось в Азовском море.
Заявление российской ФСБ о том, что украинский поисково-спасательный корабль "Донбасс" едва не атаковал Керченский пролив, было неслучайной провокацией.
Об этом сообщил 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, распространение такой информации было очень странным, поскольку поисково-спасательное судно было без вооружения и выполняло свою работу, находясь в 18 морских милях (более 33 км) от Керченского пролива в Азовском море на законных основаниях.
Алексей Резников также сообщил, что никакой угрозы нашему экипажу со стороны россиян нет, судно вернулось в порт.
Напомним, в ФСБ РФ заявили, что корабль "Донбасс" Военно-морских сил Украины двигается в сторону Керченского пролива и "несет угрозу".
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