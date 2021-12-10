Провокация ФСБ с кораблем "Донбасс" неслучайно произошла во время разговора Зеленского с Байденом – министр обороны

Провокация ФСБ с кораблем "Донбасс" неслучайно произошла во время разговора Зеленского с Байденом – министр обороны

Украинское судно на законных основаниях находилось в Азовском море.

Заявление российской ФСБ о том, что украинский поисково-спасательный корабль "Донбасс" едва не атаковал Керченский пролив, было неслучайной провокацией.

Об этом сообщил 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, распространение такой информации было очень странным, поскольку поисково-спасательное судно было без вооружения и выполняло свою работу, находясь в 18 морских милях (более 33 км) от Керченского пролива в Азовском море на законных основаниях.

"Интересно, что эта информационная атака была сделана во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом", — отметил министр обороны, намекнув на причину такой информационной атаки.

Алексей Резников также сообщил, что никакой угрозы нашему экипажу со стороны россиян нет, судно вернулось в порт.

Напомним, в ФСБ РФ заявили, что корабль "Донбасс" Военно-морских сил Украины двигается в сторону Керченского пролива и "несет угрозу".

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