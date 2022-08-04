Провокация: в спецслужбах Украины объяснили заявление РФ об обстреле колонии возле оккупированного Донецка

Российские пропагандисты в своих Telegram-каналах вновь заявили об обстреле другой колонии под Донецком, 124-й, на неподконтрольной ВСУ территории, где якобы находились украинские военнопленные.

Однако украинские правоохранители после предварительных уточнений сообщили, что по состоянию на 17:30 информация о пребывании в этой колонии украинских военнопленных не нашла подтверждения.

Об этом сообщили наши источники в спецслужбах.

По традиции, оккупанты сообщили, что таким образом ВСУ убивают украинских пленных, чтобы избавиться от свидетелей. Свидетелей чего именно – этого оккупанты не уточняют.

"По состоянию на 17:30 нет подтверждений того, что в колонии №124 вблизи Донецка находились украинские военнопленные. Кроме этого, информация пропагандистов об обстреле этого учреждения со стороны ВСУ, конечно, является информационной провокацией", — сообщили нам источники в спецслужбах.

Также ответили нам и представители военной разведки. Официально информацию оккупантов украинские силовые структуры еще не комментируют.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории колонии в поселке Оленовка раздался взрыв. Там оккупанты удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя, а также гражданских.

В результате взрыва могли погибнуть около 40 человек, еще 130 — получили ранения. Точное количество жертв и раненых пока неизвестно.

Россия пыталась обвинить в теракте ВСУ. Однако, по данным специалистов, в колонии было применено российское термобарическое оружие.

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