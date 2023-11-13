Прячут детей в шкафу, чтобы не уезжать: как происходит эвакуация из прифронтовых районов Харьковщины

В Харьковской области из прифронтовых районов эвакуируют людей. Из Купянского района жителей вывозят автобусами. Такой ажиотаж возник, когда в полсотни сел и городков объявили принудительную эвакуацию детей. Полиция и волонтеры за несколько недель вывезли уже 257 несовершеннолетних.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

Как эвакуируют людей из Харьковщины

Волонтер Сергей Новиков говорит, что несколько семей ждут эвакуации в Купянском районе. Дорога тяжелая и длинная. Россияне разбили все тамошние переправы. Приходится делать крюк на 150 км.

Жительница поселка Купянск-Узловой Алла Гончарова говорит, что трижды уезжала из родного дома, но всегда возвращалась. Но сейчас решила снова уехать.

Алла Гончарова

Местная жительница Елена из прифронтовой Ковшаровки тоже решила ехать вместе с детьми. К женщине уже несколько раз приходили соцработники и настаивали на эвакуации детей. Она говорит, что боялась ехать в неизвестные места.

Люди прячут детей в шкафу, чтобы их принудительно не эвакуировали

В эвакуационном бусе есть целые семьи. Раньше никуда не уезжали, чтобы не терять дома.

С тех пор, как в Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей, у волонтеров в разы возросло количество запросов на выезд. Впрочем, были и родители, которые наотрез отказывались спасать детей.

"Одна семья, когда мы ехали на принудительную эвакуацию, спрятали своих детей в шкафу с вещами", – говорит волонтер ОО "Я спасен" Сергей Новиков.

Сергей Новиков

Почему люди не хотят ехать

Принудительная эвакуация длится более полусотни населенных пунктов. Для детей и их родителей будет действовать запрет на возвращение специального объявления. Пожилых людей приказ не касается и часто пишут отказы на выезд.

Эвакуация из прифронтовых районов Харьковщины

"Чего ехать? Чего? Я не хочу из своей квартиры уезжать. Я была в Польше 7 месяцев. Вот приехала, потому что хочу домой", — говорит местная жительница.

"Я здесь выросла, здесь моя земля. Страшно, конечно. Страшно", — добавляет другая женщина.

Для тех, кто решается уехать, в Харькове селят в общежития, дают продукты и лекарства, помогают найти работу.

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Напомним, в ВСУ призывают выезжать жителей фронтовых районов.

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