"Прячутся даже в болотах": пилоты дронов рассказали о тактике и наступлении окупантов на фронте

Оккупанты по несколько раз в день штурмуют Лиманское направление фронта. Суют, как пехотой, так и тяжелой техникой. Не прекращаются интенсивные бои и в Серебрянском лесничестве. Правда, нашим военным - наступательные посягательства оккупантов здесь удалось существенно охладить.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

В Серебрянском лесу воюют также пилоты ударных дронов "Хартии" - 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.

"Пид*ры стали меньше подъезжать к своим позициям на машинах. На своих "буханках". Потому, что FPV - артиллерия - все активно работают, все стараются", - говорит "Зипо", пилот РУБАК 13 БрОП НГУ "Хартия".

В то же время враг не жалеет артиллерийских снарядов и время от времени - пробует атаковать пехотой. Время от времени вперед суют вражеские танки.

FPV-дрон

"Они берут танк, садятся на него и влетают к нашим пацанам в окоп", - говорит "Зипо".

Чтобы тех попыток было как можно меньше, говорит "Поттер", они с побратимами - и делают, старт за стартом, в сторону оккупационных укреплений. У них есть боеприпасы и против российской техники, и для разрушения - укреплений оккупантов. Но больше всего, в последнее время, экипаж охотится на вражеских солдат.

"Мы работали, когда пехота идет. Они нас метров за 300 слышат и начинают бежать в лес, там в болото ложиться. Так, чтобы их не было видно. И уже туда влетаю, а там - как повезет", - говорит "Поттер", пилот РУБАК 13 БрОП НГУ "Хартия".

Воины "Хартии" говорят, что хотели быть пилотами дронов и ликвидировать оккупантов, которые пришли убивать украинцев. Кроме уничтоженного вражеского блиндажа экипаж "Хартии" попал FPV дронами в две пешие группы оккупантов. Штурмов на участке ответственности подразделения, в этот день - не было.

FPV-дрон

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 20 марта 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, подробности трагедии в 128-й бригаде и может ли командир отправлять насмерть бойца.

Читайте также: