Прячутся по подвалам, чтобы не ехать: как в Донецкой области происходит принудительная эвакуация

В Торецкой громаде до сих пор остается 76 детей.

В прифронтовых районах Донецкой области идет принудительная эвакуация, однако некоторые родители не спешат вывозить детей и прячутся.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

ТСН вместе со спецподразделением "Белые ангелы" поехала в близлежащие к линии фронта населенные пункты Торецкой громады. Там идет принудительная эвакуация детей. Экипаж едет проверить некоторые адреса, там все еще могут жить семьи с детьми

В Торецкой громаде уже почти два года нет отопления, газа и воды. Мать двоих детей ищут уже не один день. Ее видели в городе, но от полиции она скрывается. Всего в громаде до сих пор остается 76 детей.

"Белые ангелы"

Раиса – мать троих детей, говорит, уже была за границей и теперь ехать никуда не хочет. Во дворе немалое хозяйство – лошади, иша и корова. Экипаж уже не раз приходил к ней, однако женщина категорична. Она заявляет, что ее дети находятся в "безопасности".

Мать троих детей, которая не хочет ехать

Антон уже больше года убеждает людей уехать из опасных районов. Родом он из Бахмута. Он до последнего эвакуировал оттуда гражданских. Говорит, как никто не знает, насколько важно уехать вовремя.

"В Бахмуте тоже уговаривали. Они от нас по подвалам прятались, убегали. Последствия этого были не очень. Мало кто выжил", — говорит член экипажа "Белые ангелы" Антон Пронь.

Принудительная эвакуация

Мужчина говорит, что им поступают разные запросы, в частности об эвакуации больных.

Известно, что в Торецкой громаде уже погибли шесть детей. Начальник службы по делам детей Торецкой военной администрации Татьяна Никонова уверяет, что эвакуация бесплатна, семьям предлагают жилье до окончания боевых действий и помогают с трудоустройством. Она добавляет, что некоторые родители соглашаются уехать только тогда, когда их детей ранят.

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Напомним, как происходит эвакуация из прифронтовых районов Харьковщины.

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