Прямой шантаж: военный эксперт рассказал, применит ли Россия ядерное оружие

Однако если это произойдет, то США не оставят действия России безнаказанным.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев.

"Россияне прямо намекают на возможность превентивного нанесения тактического ядерного удара. Это открыто говорит Медведев. А он исполняет роль покойного Жириновского. То есть это уже прямой ядерный шантаж. Но США не оставят это просто так. Если будет нанесен тактический ядерный удар по территории независимого государства". Речь не идет даже о союзниках блока НАТО, и США не могут дать слабины, поскольку за ними наблюдают Китай, Иран и Северная Корея, поэтому уже предупредили о "красных линиях" со стороны США, которые не могут переходить, и это понимают в Кремле. Для СССР вторжение в Афганистан закончилось распадом и позорными мирными соглашениями. Таких примеров в истории России много. Россия — это медведь, который встал на задние лапы и думает, что кто-то испугает", — сказал Снегирев.

Напомним, военный эксперт прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие.

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