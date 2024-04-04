Прямой удар авиабомбой, нехватка еды и отчаяние: медсестра рассказала жуткие подробности об "Азовстали"

Операционная медсестра "Азова" Надежда Ярыш добровольно вернулась в Мариуполь, чтобы на "Азовстале" спасать воинов.

Об этом она рассказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Как медсестра согласилась вернуться в Мариуполь

Надежда Ярыш родом из Харьковской области. Полномасштабную войну она встретила в Мариуполе. В феврале 2022 года женщина эвакуировала тяжелораненую пограничницу из Мариуполя в Днепр. И до конца марта 2022 года пробыла в Днепре, где помогала эвакуировать в более безопасные регионы раненых воинов.

Надежда Ярыш рассказала, что из-за того, что она была не со своими коллегами, считала себя дезертиркой, а потому согласилась вернуться в Мариуполь в марте 2022 года.

"Мы собрались где-то около четырех вечера. Возле кабинета командира сидели еще два хирурга и два анестезиолога. И это наша пятерка, которая 31 марта вертолетами вернулась на Мариуполь. Нас привезли на порт, откуда забрали нас азовцы. У нас было всего семь минут для того, чтобы выгрузить из вертушек БК, загрузить туда раненых и убежать, потому что начался страшный обстрел", - вспоминает Надежда Ярыш.

Операционная медсестра вспоминает, что тогда взяла с собой рюкзак, забитый обезболивающими. Но он попал под обстрел и сгорел.

Ситуация на "Азовстале" и обстрелы

По словам Надежды Ярыш, на "Азовстали" было много раненых и не хватало медиков

"Там было более 350 раненых, которые надо следить за лечением, надо делать перевязки, надо следить за тем, чтобы они принимали антибиотики, чтобы не нагноились раны их. А нас было там очень мало. У нас вообще там было три медицинские сестры, которые занимались обезболиванием, потом раздавали антибиотики", - вспоминает медик.

Надежда Ярыш рассказала, что была в бункере, когда туда прилетела российская авиабомба. Тогда погибли трое раненых военных.

"Тогда это был очень громкий взрыв и очень много пыли. Это все дым, пыль. Я забежала в нашу комнату, где мы проживали, нашла маски и побежала по залу ребятам раздать маски. Потому что дышать без маски вообще невозможно", - вспоминает медсестра.

После этого госпиталь продолжил свою работу. Однако проблемы начались с едой, поскольку на кухню тоже прилетела бомба. По словам Надежды, тогда только пострадал один парень.

На "Азовстали" тогда питались кашей и маленьким куском сала, еду приносили военные. Надежда отмечает, что часть своей порции она отдавала раненым.

Она добавляет, что военные в заблокированном Мариуполе были отчаявшиеся, они считали, что о них забыли и они погибнут.

Надежда Ярыш отмечает, что не хотела сдаваться в плен, однако все же выполнила приказ.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В свои 50 ДОБРОВОЛЬНО полетела на окруженную Азовсталь! Интервью с невероятной оптимисткой Надеждой Ярыш

Напомним, боец 3-й штурмовой рассказал о полетах в окруженный Мариуполь и секретную операцию.

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