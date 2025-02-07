Пряталась от немцев, теперь – вынуждена прятаться от россиян: бабушка, пережившая Вторую мировую, растрогала историей

Первомайская громада Николаевской области попала под российскую оккупацию, затем враг пытался стереть ее с лица земли. Местные жители, пережившие эти страшные события, рассказывают, что делали россияне в селе.

В эксклюзивном репортаже TSN.ua местная жительница Любовь рассказала, что помнит первую встречу с оккупантами.

Говорит, россияне сами советовали не покидать квартиры, потому что, мол, от них ничего не останется. Но в конце концов с сыном решила уезжать, как только появилась возможность.

“Я вот торгую, вот мои два гаража и будка – все разбито. И я стояла так под россиянами 24 числа. Их здесь куча была. А потом пришел старший их и говорит: "Девушки, не бросайте свои квартиры, потому что с нами такой контингент". Ну я подумала, что наверное эти, которые в тюрьме сидят. Страшно было, такие бомбы кидали на завод. Наш дом поднимался-опускался”, – рассказывает женщина.

Любовь/Скриншот по видео ТСН.ua

Пани Люся родилась во время Второй мировой войны. Помнит, как пряталась от немцев. Теперь же была вынуждена прятаться от россиян.

“Вторую войну пережили. Была маленькая – война шла, прятались, ой, страшно было. А теперь вот старая – снова война. Так, когда лежу на кровати и сгибаюсь – как оно летело, ревело. Даже сердце у меня начинает болеть. Перестаю думать", – говорит женщина.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НИКОЛАЕВ — ГОРОД-ФОРПОСТ! Чем гордятся местные жители и почему возвращаются в уничтоженные села?

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