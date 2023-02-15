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Прятали и придумывали имена: в оккупации медики Снегиревской больницы рисковали собой для спасения украинских бойцов

Автор
Надежда ПонькоНадежда Понько
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Прятали и придумывали имена: в оккупации медики Снегиревской больницы рисковали собой для спасения украинских бойцов

Непокоренность местных врачей враги ощущали даже по их "убийственным" взглядам.

Несколько десятков украинских военных спасли врачи Снегиревской городской больницы, Николаевской области, во время оккупации. Медработники в захваченном россиянами городе переодевали наших бойцов в гражданское, меняли им имена и истории болезни, говорится в ТСН.

Медики больницы не имели оружия, но заставляли оккупантов дрожать, принципиально говорили по-украински и одновременно спасали и прятали от россиян десятки украинских воинов.

В день полномасштабного вторжения Валентин Шмигельский был простым невропатологом и даже не подозревал, что уже к вечеру станет руководителем больницы. Кабинет на два месяца стал его домом. “Мне пришлось жить здесь в больнице, потому что поступали раненые, больные. Я должен был знать за каждого пациента, должен быть здесь, поэтому моим жильем была ординаторская и диван”, — рассказывает мужчина.

Снегиревка еще не была оккупирована, хотя по трассам рядом уже передвигалась вражеская армия, а в больницу доставляли первых наших раненых солдат. "Появилась угроза, что лежащие у нас воины могут попасть в руки россиян", — убеждает врач.

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Тогда и возникла идея – переписать истории болезней, сменить фамилии, а воинов переодеть в гражданское. Двум медсестрам принадлежит авторство большинства вымышленных фамилий.

Солдат Литвиненко, именно такая настоящая фамилия мужчины, в больницу попал в первые дни оккупации. "Было тогда -5 градусов холода. То ли от холода, то ли от нервного напряжения, у меня отнялись ноги, почти пришлось приползти сюда через задний вход. Я знал, что здесь мои единомышленники, патриоты», – говорит боец.

В этих стенах он провел неделю, здесь получил фамилию Соколов. “Меня выдали, досадно это говорит, но это учителя моей школы. Они не только меня выдали, они бежали в Россию. Искали именно меня по фамилии, как они говорили – главный фашист района”, — рассказывает мужчина.

Так называемого главного фашиста вовремя эвакуировал "главный бандеровец района", как называет себя сам врач Валентин. Скорой из больницы в Николаев и Баштанку вывезли несколько солдат и воинов ТРО. “Мы везли гражданских, воины были с направлениями без документов. Они не видели, что это военные. Россияне даже если где-то останавливали, то они видели, что это просто мирные и все. Ни одного не остановили, ни одного не забрали из скорой. Мы всех вывезли”, – говорит врач.

Каждый такой выезд мог быть последним, но оккупанты так и не поймали Валентина на лжи. Мужчина родом из Тернопольщины, потому и удостоился здесь прозвища "Бандера", но после вторжения, так называемых "бандеровцев" в Снегиревке стало больше. Одна из медсестер живет недалеко от города, передавала информацию о движении вражеской техники. Врач Шмигельский и сам регулярно приводил ВСУ на позиции, где жили русские солдаты. Одна из них – руины райотдела полиции.

Впервые рашисты появились на пороге больницы 20 марта. Регулярные обыски и допросы стали реальностью жизни в больнице. Пытали и вне стен больницы. "Он был в таком тяжелом состоянии, он был с мамой. Мама была в отчаянии, когда его привезла. Они убегали через болота и мама вообще разулась перед приемным отделением. Они боялись зайти в таком болоте к нам и "девушки, только не пишите, только не говорите, ни кто он, ни что он, сохраните моего ребенка". Мы придумывали ему фамилию, имя”, — медики вспоминают, какие люди тогда к ним попадали.

Тот спасенный – Сергей Демченко из соседнего со Снигиревкой села. Бывший военный, а еще в патриотических татуировках. Его сдали односельчане. “Меня пытались сжечь, обливали солярой. Их злило, что они не могут, по их словам, меня вырубить. Дальше уже пошли автоматы и стреляли рядом и били ими, разбили 5 досок – три об голову, две о спину. Разрядили на мне около трех электрошокеров”, — вспоминает Сергей, которого медики “окрестили” фамилией Ткаченко.

Десять дней издевательств и пытки прекратили только тогда, когда Сергей уже несколько дней не мог даже ходить, его просто выбросили на улицы. В больнице ему спасли жизнь, а Валентин со второй попытки эвакуировал Сергея на неоккупированные территории. После врач продолжил партизанить — как только на пороге появлялись решисты, врач ловко избавлялся от мобилки. "Они мой телефон не видели ни разу", – говорит Валентин.

Подделывали имена и фамилии: история врачей Снегиревки, вывозивших военных из оккупации

Подделывали имена и фамилии: история врачей Снегиревки, вывозивших военных из оккупации

Ощущая сопротивление, оккупанты общались все жестче, несколько раз в несколько суток сажали Валентина под замок. Поняв, что главврача не сломать, русские решили его просто избавиться. "В последний момент мне говорят, что у тебя 24 часа, чтобы тебя не было в Снегиревке", — рассказывает мужчина, которому спасаться пришлось даже через минное поле.

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Старшая медсестра Наталья Дворецкая и заменила руководителя в должности. Возможно, россияне надеялись на сотрудничество, зная ее происхождение. "ФСБшник открыл мой паспорт и говорит, вы же сами из Воронежа, вы нам, что не обрадовались? Я говорю, что нет, потому что я знаю, что такое жить в свободной стране”, — рассказывает медсестра.

Ей сначала угрожали, и даже пытались подкупить, предлагали до 200 тысяч зарплаты, но коллектив продолжал делать все, чтобы враги видели – им здесь не рады. “Оксана Михайловна у нас вообще бесстрашная, с ними общалась только на украинском. Это первые глаза, которые их расстреливали», – рассказывает Наталья.

“Я их просто ненавидела. Они мне говорили, если бы взгляд убивал, вы бы нас уже всех бы убили”, — говорит та сама Оксана Михайловна.

Рашисты до последнего дня боялись возить сюда своих раненых. А коллектив ждал дня победы, рисуя плакаты и поя гимн в оккупации, так и дождались освобождения. За освободителями на рабочее место вернулся и Валентин.

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