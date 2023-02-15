Прятали и придумывали имена: в оккупации медики Снегиревской больницы рисковали собой для спасения украинских бойцов

Несколько десятков украинских военных спасли врачи Снегиревской городской больницы, Николаевской области, во время оккупации. Медработники в захваченном россиянами городе переодевали наших бойцов в гражданское, меняли им имена и истории болезни, говорится в ТСН.

Медики больницы не имели оружия, но заставляли оккупантов дрожать, принципиально говорили по-украински и одновременно спасали и прятали от россиян десятки украинских воинов.

В день полномасштабного вторжения Валентин Шмигельский был простым невропатологом и даже не подозревал, что уже к вечеру станет руководителем больницы. Кабинет на два месяца стал его домом. “Мне пришлось жить здесь в больнице, потому что поступали раненые, больные. Я должен был знать за каждого пациента, должен быть здесь, поэтому моим жильем была ординаторская и диван”, — рассказывает мужчина.

Снегиревка еще не была оккупирована, хотя по трассам рядом уже передвигалась вражеская армия, а в больницу доставляли первых наших раненых солдат. "Появилась угроза, что лежащие у нас воины могут попасть в руки россиян", — убеждает врач.

Тогда и возникла идея – переписать истории болезней, сменить фамилии, а воинов переодеть в гражданское. Двум медсестрам принадлежит авторство большинства вымышленных фамилий.

Солдат Литвиненко, именно такая настоящая фамилия мужчины, в больницу попал в первые дни оккупации. "Было тогда -5 градусов холода. То ли от холода, то ли от нервного напряжения, у меня отнялись ноги, почти пришлось приползти сюда через задний вход. Я знал, что здесь мои единомышленники, патриоты», – говорит боец.

В этих стенах он провел неделю, здесь получил фамилию Соколов. “Меня выдали, досадно это говорит, но это учителя моей школы. Они не только меня выдали, они бежали в Россию. Искали именно меня по фамилии, как они говорили – главный фашист района”, — рассказывает мужчина.

Так называемого главного фашиста вовремя эвакуировал "главный бандеровец района", как называет себя сам врач Валентин. Скорой из больницы в Николаев и Баштанку вывезли несколько солдат и воинов ТРО. “Мы везли гражданских, воины были с направлениями без документов. Они не видели, что это военные. Россияне даже если где-то останавливали, то они видели, что это просто мирные и все. Ни одного не остановили, ни одного не забрали из скорой. Мы всех вывезли”, – говорит врач.

Каждый такой выезд мог быть последним, но оккупанты так и не поймали Валентина на лжи. Мужчина родом из Тернопольщины, потому и удостоился здесь прозвища "Бандера", но после вторжения, так называемых "бандеровцев" в Снегиревке стало больше. Одна из медсестер живет недалеко от города, передавала информацию о движении вражеской техники. Врач Шмигельский и сам регулярно приводил ВСУ на позиции, где жили русские солдаты. Одна из них – руины райотдела полиции.

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Впервые рашисты появились на пороге больницы 20 марта. Регулярные обыски и допросы стали реальностью жизни в больнице. Пытали и вне стен больницы. "Он был в таком тяжелом состоянии, он был с мамой. Мама была в отчаянии, когда его привезла. Они убегали через болота и мама вообще разулась перед приемным отделением. Они боялись зайти в таком болоте к нам и "девушки, только не пишите, только не говорите, ни кто он, ни что он, сохраните моего ребенка". Мы придумывали ему фамилию, имя”, — медики вспоминают, какие люди тогда к ним попадали.

Тот спасенный – Сергей Демченко из соседнего со Снигиревкой села. Бывший военный, а еще в патриотических татуировках. Его сдали односельчане. “Меня пытались сжечь, обливали солярой. Их злило, что они не могут, по их словам, меня вырубить. Дальше уже пошли автоматы и стреляли рядом и били ими, разбили 5 досок – три об голову, две о спину. Разрядили на мне около трех электрошокеров”, — вспоминает Сергей, которого медики “окрестили” фамилией Ткаченко.

Десять дней издевательств и пытки прекратили только тогда, когда Сергей уже несколько дней не мог даже ходить, его просто выбросили на улицы. В больнице ему спасли жизнь, а Валентин со второй попытки эвакуировал Сергея на неоккупированные территории. После врач продолжил партизанить — как только на пороге появлялись решисты, врач ловко избавлялся от мобилки. "Они мой телефон не видели ни разу", – говорит Валентин.

Подделывали имена и фамилии: история врачей Снегиревки, вывозивших военных из оккупации

Ощущая сопротивление, оккупанты общались все жестче, несколько раз в несколько суток сажали Валентина под замок. Поняв, что главврача не сломать, русские решили его просто избавиться. "В последний момент мне говорят, что у тебя 24 часа, чтобы тебя не было в Снегиревке", — рассказывает мужчина, которому спасаться пришлось даже через минное поле.

Старшая медсестра Наталья Дворецкая и заменила руководителя в должности. Возможно, россияне надеялись на сотрудничество, зная ее происхождение. "ФСБшник открыл мой паспорт и говорит, вы же сами из Воронежа, вы нам, что не обрадовались? Я говорю, что нет, потому что я знаю, что такое жить в свободной стране”, — рассказывает медсестра.

Ей сначала угрожали, и даже пытались подкупить, предлагали до 200 тысяч зарплаты, но коллектив продолжал делать все, чтобы враги видели – им здесь не рады. “Оксана Михайловна у нас вообще бесстрашная, с ними общалась только на украинском. Это первые глаза, которые их расстреливали», – рассказывает Наталья.

“Я их просто ненавидела. Они мне говорили, если бы взгляд убивал, вы бы нас уже всех бы убили”, — говорит та сама Оксана Михайловна.

Рашисты до последнего дня боялись возить сюда своих раненых. А коллектив ждал дня победы, рисуя плакаты и поя гимн в оккупации, так и дождались освобождения. За освободителями на рабочее место вернулся и Валентин.

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